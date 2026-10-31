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imago-sport-1085301452.jpgHMB-Media
Filippo Cataldo
Traduzido por

"Também aos torcedores do Dortmund!" Torcida do BVB vaia Harry Kane durante homenagem por sua Bola de Ouro; CEO reage com alfinetada

H. Kane
Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bundesliga

Os torcedores do Bayern de Munique homenagearam Harry Kane com uma ação especial antes do início do duelo pela liderança da Bundesliga contra o Borussia Dortmund.

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Quando os jogadores do Bayern de Munique entraram em campo na Allianz Arena, os torcedores da arquibancada sul abriram uma faixa para Harry Kane, que havia recebido o Ballon d'Or na segunda-feira, em Londres, por suas atuações excepcionais em 2025/2026.

"No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry!" (em português: "Nada de astro do espetáculo, mas um jogador de futebol como deve ser. Parabéns, Harry!"), dizia a faixa.

Torcedores do Borussia Dortmund vaiam Harry Kane

Mais tarde, os dirigentes do Bayern de Munique também homenagearam o vencedor do primeiro Ballon d'Or do clube desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981. Pouco antes do início da partida, Kane foi o último a entrar em campo, com o troféu nas mãos. Todos os jogadores, os dirigentes do Bayern de Munique, sua esposa e seus quatro filhos o aguardavam.

Depois de beijar sua família, Kane disse: "Tenho muito orgulho de ser jogador do Bayern de Munique", e encerrou seu breve discurso com uma palavra em alemão: "Dankeschön".

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Em meio aos aplausos dos torcedores do Bayern, também houve algumas vaias dos torcedores do Borussia Dortmund. O CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, comentou as vaias e aproveitou para alfinetar o Dortmund: "Depois de 45 anos, Harry voltou a ganhar o Ballon d’Or para o Bayern. É a maior coisa que pode acontecer a um clube. E, por isso, ele agradeceu aos torcedores, inclusive aos do Dortmund", disse.

Qual inglês ganhou o Ballon d'Or antes de Harry Kane?

A Telekom, principal patrocinadora do Bayern, também preparou algo para homenagear Kane: desta vez, o T formado por pessoas na arquibancada oposta da Allianz Arena era dourado, em vez de branco. Um T dourado também estava estampado nas camisas dos jogadores.

Na segunda-feira, Harry Kane venceu por uma margem mínima Kylian Mbappe, do Real Madrid, na votação de 100 jornalistas especializados dos 100 países mais bem colocados no ranking da FIFA. Ele foi o primeiro inglês desde Michael Owen, em 2001, a ganhar o Ballon d'Or.

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