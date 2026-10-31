Quando os jogadores do Bayern de Munique entraram em campo na Allianz Arena, os torcedores da arquibancada sul abriram uma faixa para Harry Kane, que havia recebido o Ballon d'Or na segunda-feira, em Londres, por suas atuações excepcionais em 2025/2026.

"No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry!" (em português: "Nada de astro do espetáculo, mas um jogador de futebol como deve ser. Parabéns, Harry!"), dizia a faixa.

Torcedores do Borussia Dortmund vaiam Harry Kane

Mais tarde, os dirigentes do Bayern de Munique também homenagearam o vencedor do primeiro Ballon d'Or do clube desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981. Pouco antes do início da partida, Kane foi o último a entrar em campo, com o troféu nas mãos. Todos os jogadores, os dirigentes do Bayern de Munique, sua esposa e seus quatro filhos o aguardavam.

Depois de beijar sua família, Kane disse: "Tenho muito orgulho de ser jogador do Bayern de Munique", e encerrou seu breve discurso com uma palavra em alemão: "Dankeschön".

Em meio aos aplausos dos torcedores do Bayern, também houve algumas vaias dos torcedores do Borussia Dortmund. O CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, comentou as vaias e aproveitou para alfinetar o Dortmund: "Depois de 45 anos, Harry voltou a ganhar o Ballon d’Or para o Bayern. É a maior coisa que pode acontecer a um clube. E, por isso, ele agradeceu aos torcedores, inclusive aos do Dortmund", disse.

Qual inglês ganhou o Ballon d'Or antes de Harry Kane?

A Telekom, principal patrocinadora do Bayern, também preparou algo para homenagear Kane: desta vez, o T formado por pessoas na arquibancada oposta da Allianz Arena era dourado, em vez de branco. Um T dourado também estava estampado nas camisas dos jogadores.

Na segunda-feira, Harry Kane venceu por uma margem mínima Kylian Mbappe, do Real Madrid, na votação de 100 jornalistas especializados dos 100 países mais bem colocados no ranking da FIFA. Ele foi o primeiro inglês desde Michael Owen, em 2001, a ganhar o Ballon d'Or.