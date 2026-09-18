"Três gols, duas assistências: claro que ele foi um dos poucos pontos positivos da seleção alemã na Copa do Mundo. No momento, as coisas não estão fluindo tão bem para ele, não só com os gols e as assistências, mas ele está menos envolvido no jogo, participa menos da partida. Isso não é culpa do time, isso também é culpa dele", disse o recordista de partidas pela seleção à RTL/Sky, à margem da transmissão da Liga Europa, e enfatizou: "E talvez tudo isso tenha sido um pouco demais para Deniz nos últimos meses."

Matthäus prosseguiu: "Esse teatro com Julian Nagelsmann durante meses antes da Copa do Mundo, virou jogador da seleção, na Copa do Mundo já fez gols, foi, com razão, exaltado às alturas. Depois disso, capitão, o melhor contrato já assinado em Stuttgart. Isso mexe com a cabeça e talvez aí se deixe escapar um ou outro por cento para um lado ou para o outro." Isso "talvez também tenha faltado nos primeiros jogos".

Undav realmente passou por um período agitado. Embora tenha encerrado a temporada passada como o melhor artilheiro alemão (25 gols, 14 assistências), já havia discussões nas semanas e meses antes da Copa do Mundo sobre se ele ganharia uma vaga de titular com Nagelsmann no Mundial. Na sequência vieram declarações controversas por parte do treinador, um pedido de desculpas por influência de sua esposa Lena e uma Copa do Mundo para esquecer, na qual Undav esteve entre os poucos pontos positivos. Além disso, ele renovou no início de junho até 2029 com os suábios em condições contratuais nunca antes vistas internamente no clube e recebeu pouco antes do início da temporada a braçadeira de capitão de Atakan Karazor.

Desde então, Undav tem ficado abaixo das altas expectativas em torno dele. Na derrota por 2 a 1 para o TSG Hoffenheim no fim de semana, ele inclusive saiu apenas do banco. Na Bundesliga, ele também ainda não soma nenhuma participação em gol. Nas vitórias obrigatórias na Copa da Alemanha (Hansa Rostock) e na Champions League (Viking Stavanger), porém, ele distribuiu duas assistências em cada uma. Além disso, nas últimas semanas ele vem sofrendo com problemas persistentes no tendão de Aquiles.

Por que Jürgen Klopp não convocou Deniz Undav?

Foi assim que Klopp também justificou a não inclusão no seu grupo XXL, que reúne 44 jogadores e foi dividido em duas listas. "Conversei com Deniz. Ele tem seus pequenos problemas e ainda não encontrou o ritmo nesta temporada. Eu queria optar por quatro atacantes e, neste momento, escolhi os outros", disse ele. Os escolhidos foram Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt (ambos do Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus de Turim) e Kai Havertz (Arsenal).

O técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, também destacou os "incômodos" de Undav. Ainda assim, deixou claro que o jogador de 30 anos "pode jogar melhor, ele também sabe disso". Ainda assim, seria apenas "uma questão de tempo" até Undav atingir sua melhor forma e, com isso, voltar a ser cogitado para a seleção: "Ele vai voltar muito rapidamente ao foco."

Matthäus também demonstrou confiança semelhante. "Do jeito que eu o conheço, ele certamente vai tentar de tudo para talvez estar presente nos próximos jogos de seleções, que acontecerão em novembro", disse o ex-jogador de 65 anos.