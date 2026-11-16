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Gianluigi Donnarumma acredita que a Itália sofreu uma ressaca física e emocional na derrota por 4 a 1 para a Bélgica, pela Liga das Nações, na noite de domingo. O capitão da seleção italiana admitiu que a equipe teve dificuldades para repetir a intensidade demonstrada na vitória anterior sobre a França e acabou sem a vaga nas quartas de final.

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Itália desaba em Bruxelas após bom início

Precisando apenas de um empate em Bruxelas para chegar às quartas de final da Liga das Nações, a Itália caiu do primeiro para o terceiro lugar de seu grupo. Pio Esposito, que havia marcado dois gols contra a França, abriu o placar, mas Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku e Diego Moreira impulsionaram uma reação marcada pela eficiência nas finalizações.

Esposito também teve um pênalti defendido por Senne Lammens nos minutos finais, em uma partida na qual os visitantes contrariaram as expectativas de que adotariam uma postura defensiva. Apenas as defesas precisas do goleiro do Manchester City Gianluigi Donnarumma, especialmente diante de Kevin De Bruyne, evitaram uma derrota mais pesada.

Donnarumma aponta cansaço após jogo contra a França

O técnico da Bélgica, Mark van Bommel, admitiu que sua equipe “teria marcado seis gols” se não fosse pelas grandes defesas de Donnarumma. Em entrevista à RAI Sport, o capitão da Itália atribuiu o resultado ao desgaste da vitória por 3 a 1 de virada sobre a França no San Siro, três dias antes.

“Infelizmente, isso faz parte do processo de aprendizado. Começamos uma nova era, então podemos passar por altos e baixos”, disse. “Não fomos fenomenais naquele jogo e não somos um desastre agora. Foi uma noite maravilhosa contra a França, e talvez tenhamos gastado energia demais para conseguir aquele resultado. Por isso, estávamos um pouco cansados apenas três dias depois.

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“Quando você joga uma partida tão empolgante, não é fácil voltar imediatamente ao mesmo nível. Não é uma desculpa, mas certamente estivemos menos atentos do que no outro dia.

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“Sejamos honestos: ninguém esperava que fizéssemos uma campanha tão boa na Liga das Nações. Tivemos algumas partidas realmente impressionantes, mas a Bélgica foi superior hoje, e sabemos que precisamos melhorar.”

Fragilidades táticas ficam expostas durante reconstrução de Mancini

A Itália deixou espaços repetidas vezes nas transições, falha destacada por Donnarumma após o jogo. “Precisamos refletir sobre o fato de termos permitido tantos contra-ataques. Temos de melhorar a marcação preventiva”, observou. “Esta derrota pode e vai ser uma experiência valiosa para aprendermos. O técnico já disse que precisamos erguer a cabeça. Foi doloroso, todos queríamos continuar neste torneio.”

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O técnico Roberto Mancini ampliou o elenco ao dar ao ponta do Milan Alphadjo Cisse sua estreia pela seleção principal e ao escalar Niccolo Pisilli, da Roma, como titular pela primeira vez em uma partida oficial. Donnarumma recebeu bem essa transição: “O técnico é especial, pode nos ajudar muito. Nós também temos de ajudar os jogadores mais jovens. Sabemos que não há muito tempo, porque as eliminatórias da Eurocopa estão chegando, mas eles precisam jogar e ganhar experiência. Há muitos jovens interessantes, mas eles precisam jogar com mais frequência.”

Eliminatórias da Eurocopa se aproximam para jovem elenco

Fora das quartas de final da Liga das Nações, a Itália volta suas atenções diretamente para as próximas eliminatórias da Eurocopa. Mancini precisa integrar rapidamente jogadores promissores e inexperientes como Cisse e Pisilli, além de corrigir as falhas nas transições defensivas expostas em Bruxelas. Encontrar consistência após uma Data Fifa irregular será fundamental para a reconstrução da Itália.