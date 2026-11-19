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O Bayern de Munique procura um goleiro reserva para depois do fim da carreira de Manuel Neuer. Bernd Leno, um dos candidatos, não parece descartar a possibilidade de ser o número 2 atrás de Jonas Urbig.

Em entrevista à Sky/RTL, o ex-goleiro da seleção alemã afirmou que ainda não houve contato concreto com o clube mais vitorioso da Alemanha. Ao mesmo tempo, não descartou uma possível passagem pela capital da Baviera.

"Ninguém entrou em contato até agora. É claro que também fiquei sabendo da situação, mas estou muito tranquilo quanto a isso", disse Leno, antes de ressaltar: "Ainda tenho contrato aqui até o fim da temporada, me sinto muito bem aqui e ainda tenho muita vontade de jogar. Sinto que estou no auge da minha carreira. Talvez também seja uma experiência valiosa ficar em segundo plano ou fazer algo diferente."

"Às vezes", acrescentou Leno, "também penso que seria uma pena ficar em segundo plano em algum lugar, porque ainda tenho condições de jogar. É claro que a proposta como um todo também precisa fazer sentido. Vamos ver se talvez eu acabe voltando para a Alemanha."

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Bernd Leno é um dos vários candidatos no Bayern de Munique

Há algumas semanas, Leno é um dos vários goleiros associados ao Bayern. O jogador de 34 anos tem não apenas a experiência e a qualidade necessárias para apoiar Urbig e substituí-lo caso seja preciso, como também estaria disponível sem custos de transferência devido à sua situação contratual. Além do jogador que disputou nove partidas pela seleção, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e Loris Karius (Schalke 04) estiveram recentemente entre os nomes cogitados para ser o futuro número 2 do Bayern.

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No Fulham, Leno é o titular absoluto há anos e se destaca regularmente com grandes atuações , que chegaram a colocar seu nome em discussão para uma convocação à Copa do Mundo de 2026. Ele está no clube do oeste de Londres desde 2022. Antes, Leno jogou pelo Arsenal, que havia levado o jogador formado no Stuttgart do Bayer Leverkusen para a Inglaterra. Uma transferência para Munique significaria, portanto, também um retorno à Bundesliga, onde sua estrela começou a brilhar.

Getty Images

Goleiro reserva no Bayern de Munique: mais atraente do que parece

O passado já mostrou que o posto no Bayern de Munique, pouco atraente à primeira vista, pode trazer vantagens. É o caso, por exemplo, de Sven Ulreich, que construiu uma trajetória notável como substituto de Neuer por muitos anos . No verão europeu, os dois veteranos devem encerrar suas carreiras e abrir espaço para Urbig e, possivelmente, Leno, Baumann ou Karius.

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O jogador de 23 anos está nos planos para assumir a titularidade, já que vem substituindo regularmente e com segurança Neuer, hoje muito suscetível a lesões, há quase dois anos.