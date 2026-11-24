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O ex-jogador da seleção holandesa Rafael van der Vaart voltou a destacar o enorme talento que vê em Donyell Malen, ex-Borussia Dortmund que brilha atualmente pela Roma.

"Sempre disse que Malen tem potencial para chegar ao nível de Kylian Mbappe. Só que isso nem sempre aparece", afirmou van der Vaart no programa 'Rondo', da emissora holandesa Ziggo Sport, quando o assunto era os quatro gols de Malen na vitória da Roma por 5 a 1 em Parma, no último fim de semana da Serie A .

"Não tenho vergonha de dizer isso. E talvez riam de mim por isso. Mas realmente acredito que ele poderia chegar ao nível de Mbappe", disse van der Vaart, voltando a comparar o potencial de Malen ao do astro francês do ataque do Real Madrid, que terminou em segundo lugar na Bola de Ouro de 2026, por uma margem mínima atrás do vencedor Harry Kane, do Bayern de Munique .

Donyell Malen é "um pouco mais relaxado mentalmente" que Kylian Mbappe

Malen, porém, é "um pouco mais relaxado mentalmente" que Mbappe, explicou van der Vaart, ídolo do Ajax, antes de brincar: "Depois desses quatro gols, agora ele vai tirar dois jogos de folga." Para alcançar de fato o status do astro do Real Madrid, Malen precisa "abandonar de vez" essa displicência, segundo van der Vaart.

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Malen, que aos 16 anos deixou o Ajax como uma grande promessa para integrar as categorias de base do Arsenal, defendeu o Borussia Dortmund do verão de 2021 a janeiro de 2025. O atacante saiu do clube alemão rumo ao Aston Villa, mas não se deu bem por lá, era reserva utilizado durante as partidas na maior parte do tempo e, por isso, deixou Birmingham após apenas um ano.

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No início do ano, Malen acertou com a Roma , em uma transferência que se mostrou um acerto absoluto para os dois lados. Na Itália, o jogador da seleção holandesa mostrou ótima fase desde o início e se tornou um goleador confiável . Antes utilizado principalmente em uma das pontas, Malen tem suas qualidades plenamente aproveitadas como centroavante pelo técnico da Roma, Gian Piero Gasperini .

Getty Images

Na temporada atual, o jogador de 27 anos já soma 16 gols e cinco assistências em 15 partidas em todas as competições. Com 12 gols no campeonato, lidera a artilharia da primeira divisão italiana. No ano de 2026, Malen já marcou 26 gols na Serie A e se tornou o primeiro jogador da Roma em 66 anos a superar a marca de 25 gols no campeonato em um mesmo ano, desde Pedro Manfredini, que também fez 26 em 1960. Malen tem contrato até 2030 com a Roma, que o contratou em definitivo no verão passado, após um empréstimo, por um valor total de 27 milhões de euros.

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Van der Vaart já havia criticado Malen por desperdiçar seu potencial

Não é novidade que van der Vaart tente publicamente fazer seu compatriota aproveitar todo o potencial que tem. Na primavera de 2024, quando Malen ainda defendia o Borussia Dortmund e atravessava uma fase bastante boa, van der Vaart já dizia: "Vejo nele um talento enorme." Ele gostaria de perguntar ao atacante: "Você quer se tornar o melhor jogador do mundo?" Malen tinha as qualidades necessárias para isso, elogiou van der Vaart, mas às vezes lhe faltava a atitude adequada e, por isso, não tirava o máximo de suas capacidades.

"Vejo um potencial que ninguém mais tem. Tenho vontade de agarrá-lo pelo pescoço. Fico irritado por ele não dar tudo de si", reclamou van der Vaart. Pouco depois, Malen foi questionado sobre as declarações na entrevista coletiva anterior ao jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra seu ex-clube, o PSV Eindhoven, em março de 2024. Ele rebateu sobretudo a insinuação de que a preguiça atrapalhava seu desempenho.

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"Ele não me conhece", disse Malen sobre o ex-jogador do Hamburgo. "Ele não vê o que faço em casa, o quanto me dedico. Cada um tem sua opinião sobre isso."