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Luka Modric acredita que o Milan fez sua melhor atuação na temporada ao conquistar uma emocionante vitória por 3 a 1 sobre o rival Inter no Derby della Madonnina. O experiente meio-campista elogiou a atmosfera incrível de San Siro e pediu aos companheiros que mantenham a regularidade na disputa pelo título da Serie A.

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Modric comemora vitória no clássico

Modric acredita que o Milan fez sua melhor atuação na temporada ao conquistar uma vitória por 3 a 1 sobre a Inter. O experiente meio-campista teve papel fundamental para ajudar sua equipe a somar os três pontos em um emocionante Derby della Madonnina no San Siro.

O time da casa abriu vantagem logo no início, com Christian Pulisic e Adrien Rabiot marcando nos primeiros 10 minutos. Alessandro Bastoni diminuiu para a Inter de cabeça, mas Diego Moreira restabeleceu imediatamente a vantagem de dois gols com uma cobrança de falta espetacular antes do intervalo.

De volta à melhor forma

Em entrevista à CBS Sports Golazo após o apito final, Modric não escondeu a satisfação com a atuação dominante. O meio-campista admitiu que o elenco precisava dar uma grande resposta após as dificuldades recentes nas competições nacionais.

“Uma vitória incrível, uma atuação incrível”, disse Modric ao avaliar o triunfo. “Desde o primeiro minuto, acho que este talvez tenha sido nosso melhor jogo da temporada. No geral, merecemos a vitória e estamos muito felizes depois de um resultado decepcionante no meio da semana contra o Bologna.”

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Questionado sobre como orientou os jogadores mais jovens durante uma semana difícil, Modric destacou a importância de olhar para a frente: “É preciso ser positivo. Você não pode ficar reclamando muito do último jogo, porque sabe que o próximo vem logo.”

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Em busca de consistência para disputar o título

O Milan ainda está se adaptando a novas ideias táticas, e Modric reconhece que as dificuldades nesse processo são inevitáveis. No entanto, alertou que a equipe precisa evitar derrotas por descuido se quiser disputar seriamente os principais títulos.

“Estamos evoluindo como equipe, há novas ideias de jogo”, observou. “Às vezes haverá altos e baixos, mas precisamos tentar reduzir esses momentos ruins ao mínimo possível se quisermos ganhar títulos.”

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O apoio entusiasmado da torcida da casa teve um papel importante no desempenho da equipe. Modric fez questão de elogiar os torcedores: “Hoje, desde o aquecimento, eles foram incríveis, e esse tipo de atmosfera ajuda ainda mais a vencer.”

Reduzindo a distância para a liderança

A importante vitória no clássico levou o Milan ao quarto lugar na tabela da Serie A. A equipe agora soma 21 pontos nas primeiras 10 partidas da competição nacional. O triunfo, sobretudo, deixa o Milan a apenas quatro pontos de Lazio e Inter, que lideram neste início. O resultado torna a disputa pelo título mais aberta, enquanto a equipe busca ganhar embalo antes de uma agenda de inverno movimentada.

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As atenções agora se voltam para as competições continentais, com o Milan se preparando para o próximo compromisso. A equipe receberá o Ferencvaros pela Europa League em busca de mais uma vitória importante diante de sua torcida.