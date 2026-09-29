O campeão do mundo de 2014 revelou isso no podcast "Einfach mal Luppen", que ele comanda ao lado do irmão Felix (35).

O pano de fundo é uma carta de Klopp, que foi enviada na semana passada a jogadores experientes da seleção. Nesse boletim informativo, o sucessor de Julian Nagelsmann escreveu, entre outras coisas: "Como jogador, eu estava a quilômetros de distância de uma convocação; hoje, como técnico da seleção, posso fazê-la eu mesmo. É um grande privilégio, que valorizo muito. Assim como não consigo valorizar o suficiente os méritos de vocês."

E prosseguiu: "Fico muito feliz se vocês continuarem acompanhando e apoiando nossa seleção em seu recomeço rumo à Eurocopa de 2028. Porque todos nós somos a seleção."

Kroos, porém, segundo o próprio relato, não recebeu essa mensagem. "Eu também li isso, mas ainda não chegou nada. A conclusão do ex-jogador do Real Madrid: "Talvez eu também não seja um jogador experiente da seleção." Durante a gravação, ele voltou a checar sua caixa de entrada, mas sem encontrar o boletim informativo de Klopp.

Agora, Kroos quer assumir a situação por conta própria e entrar em contato com o técnico da seleção por iniciativa própria: "Vou mandar uma mensagem para ele no WhatsApp perguntando onde está o e-mail. Fiquei tão feliz e agora simplesmente não vem nada." Em tom bem-humorado, ele suspeita até de uma sociedade de duas classes e disse, olhando para o ex-protegido de Klopp no BVB: "O Kevin Großkreutz com certeza recebeu uma do Kloppo, disso eu tenho certeza."

Quantos jogos pela seleção Toni Kroos fez pela Alemanha?

Desde sua estreia na primavera de 2010, Kroos disputou 114 partidas pela seleção, nas quais marcou 17 gols. O ponto alto de sua carreira na DFB foi a conquista da Copa do Mundo no Brasil em 2014. O meio-campista central já havia se aposentado da seleção após a Eurocopa de 2021, mas três anos depois voltou para a Euro em casa da Alemanha. Em seguida, encerrou sua carreira como jogador.

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No seu podcast, Kroos volta e meia também analisa, com um toque de ironia, a situação da seleção alemã.

Na semana passada, por exemplo, ele fez uma provocação a três promessas sob Klopp: perguntado sobre três jogadores que não estiveram na Copa do Mundo mais recente, mas que agora poderiam ser convocados, respondeu rindo: "Anotei três jogadores que não estavam na Copa do Mundo. São eles Pavlovic, Wirtz e Musiala." O irmão Felix inicialmente não entendeu a piada e perguntou, surpreso: "Como? O quê? Em qual Copa do Mundo eles não estavam?" Mas depois caiu a ficha: "Porque passaram despercebidos, foi isso?"

Mais tarde, os três jogadores passaram a integrar o elenco de Klopp. Musiala, no entanto, se lesionou antes do primeiro jogo contra a Holanda e teve de deixar a concentração. Pavlovic e Wirtz agora se juntaram ao elenco XXL e são candidatos a titulares para a partida contra a Sérvia na noite de quinta-feira.