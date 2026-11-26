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Anthony Gordon encerrou um mês sem marcar com dois gols na vitória do Barcelona sobre o Sabah FK pela Champions League, no Estádio Olímpico de Baku. Com seis gols em duas visitas ao Azerbaijão pela competição, o atacante da Inglaterra brincou que talvez precise se mudar para lá, mas admitiu que deveria ter feito um hat-trick.

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Gordon encerra jejum de gols com dois gols em Baku

Anthony Gordon marcou duas vezes e ajudou o Barcelona a confirmar seu amplo favoritismo com uma vitória convincente sobre o Sabah FK pela Champions League, no Estádio Olímpico de Baku. Titular pela ponta esquerda à frente de Karim Adeyemi desde que chegou no verão passado, o jogador da seleção inglesa finalmente aliou gols à sua pressão intensa: marcou aos 30 e aos 50 minutos, aproveitando rebotes do goleiro Pokatilov nas duas ocasiões, e ainda teve outro gol anulado após revisão do VAR.

Sem marcar pelo Barcelona desde o jogo contra o Alavés, em 31 de outubro, Gordon brincou sobre sua notável afinidade com o Azerbaijão, onde havia feito quatro gols pelo Newcastle United contra o Qarabag na temporada passada. “Talvez em algum momento da minha vida eu precise me mudar para cá! Tenho me dado muito bem aqui e, sim, foi um ótimo jogo hoje. Fiz dois gols, então estou feliz, mas poderia ter feito um hat-trick. Ainda tenho muito trabalho pela frente”, disse Gordon à Stan.

Hat-trick perdido e superação de uma viagem desgastante

Questionado após o apito final se os seis gols em duas temporadas faziam dele o “Rei de Baku”, Gordon minimizou o título e lamentou a chance perdida com o pé esquerdo que lhe daria o terceiro gol. Ele também elogiou a concentração coletiva do Barcelona após uma longa viagem.

“Eu não diria isso, mas é um lugar muito especial para mim. Eu deveria ter feito um hat-trick, mas perdi aquela chance com o pé esquerdo. Estou muito feliz”, explicou. Ao avaliar a atuação do elenco, Gordon acrescentou: “Acho que foi muito boa porque, como eu disse, é muito difícil viajar. Chegamos aqui há dois dias, deixamos nossas famílias para trás para viver esse tipo de experiência, mas o Azerbaijão é um lugar lindo.”

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Gordon se aproxima da marca de Harry Kane na Champions League

Com os dois gols, Gordon chegou a três em cinco partidas nesta edição da Champions League, depois de também ter marcado contra o Galatasaray. Na carreira, ele soma 13 gols em seus primeiros 23 jogos na fase principal da competição. Entre os jogadores ingleses, essa marca só é superada pela do atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, que fez 18 gols em suas primeiras 23 partidas.

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Antes de dar lugar a Raphinha aos 76 minutos, Gordon finalizou cinco vezes, três delas no alvo, acertou 84% dos passes e recuperou a bola duas vezes. O Barcelona marcou três gols em um intervalo de dez minutos no segundo tempo e não deu chances ao Sabah.

Descansado e pronto para enfrentar o Deportivo no domingo

Poupado no jogo anterior do Barcelona, contra o Villarreal, Gordon mostrou disposição durante os 76 minutos em que esteve em campo em Baku.

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Com a confiança recuperada diante do gol, a expectativa é que o ponta mantenha a vaga entre os titulares quando o Barcelona voltar a campo pela La Liga contra o Deportivo neste domingo.