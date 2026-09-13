À margem do jogo da Bundesliga entre Colônia e Werder Bremen na noite de sábado (1 a 1), Matthäus disse à Sky sobre El Mala: "Ele é, sem dúvida, um jogador para Jürgen Klopp. Também teria sido um jogador para Julian Nagelsmann."

Nagelsmann convocou El Mala pela primeira vez para a seleção alemã em novembro de 2025, após sua ascensão meteórica no Effzeh. No entanto, o jogador da seleção sub-21 (sete jogos, um gol) ainda não pôde comemorar sua estreia pela equipe principal. Ele também ficou fora do elenco alemão para a fase final da Copa do Mundo, o que na época causou certa surpresa. Mesmo quando Lennart Karl (18, Bayern de Munique), um jogador de ataque, sofreu uma grave lesão antes do torneio, El Mala seguiu fora dos planos de Nagelsmann, e o jogador do Leipzig Assan Ouedraogo (20) foi chamado em seu lugar.

Matthäus tem sua própria tese sobre a escolha e, em todo caso, não vê motivos esportivos: "Talvez ele não o tenha levado porque haveria barulho demais em torno dele. Mas é exatamente disso que precisamos. Um jogador como ele, com essa velocidade, usa seus pontos fortes. Ele tem qualidades de que se precisa para estar entre os melhores."

Depois de um verão de transferências turbulento, incluindo uma suposta mudança recusada para o FC Brentford, investidas do BVB e uma surpreendente renovação de contrato em Colônia, El Mala teve um bom início de temporada e, entre outras coisas, marcou um gol na primeira rodada contra o Hoffenheim (2 a 1).

Contra o Stuttgart (1 a 4), ele desfalcou a equipe na semana anterior por causa de uma doença, e no empate contra o Werder teve de começar no banco por não estar 100%, antes de entrar nos 15 minutos finais.

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O técnico do Colônia, Rene Wagner (38), disse sobre a perspectiva de El Mala na DFB: "Ele já esteve lá. Ainda não houve nenhuma conversa. Said agora quer render para se credenciar. Hoje, infelizmente, veio do banco, mas temos muita esperança de que ele dê muita energia." O autor do gol do FC, Linton Maina (27), elogiou o fato de que, com o atacante, ao menos "ainda entra uma bomba do banco".

O Colônia ocupa agora a 11ª colocação na tabela com quatro pontos. Na próxima semana, ainda haverá o jogo fora de casa contra o Hamburger SV, antes da primeira pausa para jogos de seleções da temporada. Se El Mala estará com a seleção principal será decidido na quinta-feira. Nesse dia, Klopp convocará seu primeiro elenco.

Vai chamar El Mala? Klopp abre a porta da DFB para novatos

Segundo a Sky, Klopp pretende apostar em El Mala. O novo técnico da DFB vê grande potencial nele e quer dar confiança ao jogador do Colônia desde o início de seu trabalho, informou a emissora por assinatura já há algumas semanas.

Klopp já havia escancarado a porta para novatos em sua coletiva de apresentação no fim de julho e também ressaltado que os pontas devem ter um papel decisivo sob seu comando: "Porque qualquer adversário pode fechar muito o campo. A única vantagem que se tem é por um curto momento na ponta. Os armadores do futebol de hoje estão na ponta", disse Klopp. Considerando apenas o aspecto ofensivo, El Mala se encaixa perfeitamente no futebol intenso de Klopp com sua velocidade, habilidade no drible e sua objetividade rumo ao gol, mas também será decisivo o seu trabalho na pressão pós-perda.

A Alemanha enfrenta primeiro em Amsterdã a Holanda (24 de setembro), pela Nations League. Três dias depois, Klopp fará sua estreia em casa em Augsburg contra a Grécia (27 de setembro); além disso, a Alemanha ainda enfrenta a Sérvia (1º de outubro, Munique) e novamente a Grécia (4 de outubro, Tessalônica) em mais dois jogos da Nations League.