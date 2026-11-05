Katia Aveiro, irmã do craque português Cristiano Ronaldo, fez questão de comentar rapidamente a decisão do capitão da seleção de Portugal de se aposentar do futebol internacional, por meio de uma longa mensagem publicada em suas contas nas redes sociais, na qual expressou seu orgulho pela trajetória do irmão, mas que também incluiu uma insinuação que levantou dúvidas.

Katia publicou uma mensagem por meio do recurso de stories em sua conta no Instagram, na qual disse: "Eu poderia dizer muitas coisas, mas o tempo certamente revelará tudo. E até lá, eu te digo: você é grande, um gigante e uma lenda".

A irmã do capitão do Al-Nassr saudita acrescentou: "Hoje o mundo se despede de você com a seleção de Portugal. Já eu, como sua irmã, olho para trás e sinto um orgulho que não cabe no meu peito. Conheço as batalhas que você travou, tudo o que você deu ao nosso país e o que você construiu ao longo da sua trajetória".

E continuou: "Você mudou o rumo do seu destino e levou Portugal com você. Sim, é um dia triste, mas as etapas terminam para que outras comecem. O tempo é o juiz, e, se há algo que ainda precisa de resposta, talvez as coisas fiquem mais claras amanhã".

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Katia encerrou sua mensagem com palavras emocionadas, dizendo: "A sua honra e o caminho que você trilhou são maiores do que qualquer despedida. Esta foto pode não ter alta qualidade, mas ela tem uma importância enorme para mim, porque guarda uma parte da nossa história e me lembra sempre de que, antes de ser o Cristiano Ronaldo que o mundo admira, você era e sempre será o meu irmão e o meu menininho. Eu te amo e sinto um orgulho sem limites de você".

A frase da irmã de Ronaldo sobre a existência de questões que ainda precisam de respostas, e a possibilidade de que elas se esclareçam mais tarde, gerou certo mistério em torno dos bastidores da decisão de aposentadoria, sem que ela revelasse detalhes adicionais ou esclarecesse a que estava se referindo exatamente.