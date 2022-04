Talleres x River Plate: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Argentino 2022

Nesta quarta-feira (20), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Argentino de 2022, o Talleres recebe o RIver Plate no Estadio Olímpico Chateau Carreras, em Córdoba. A transmissão do confronto entre as equipes será através do canal ESPN 4, na TV por assinatura, e no Star+, pelo streaming, além da GOAL, onde você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Talleres x River Plate DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Estadio Olímpico Chateau Carreras - Córdoba, Argentina HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O canal ESPN 4, na televisão por assinatura, e o streaming do Star+ vão transmitir o jogo desta quarta, no Estadio Olímpico Chateau Carreras. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Em segundo colocado do Grupo A da competição nacional, o River busca se manter com a boa pontuação atual para garantir a classificação para a próxima rodada do torneio. Ao longo de dez partidas jogadas, El Más Grande conquistou 22 pontos, com sete vitórias, um empate e duas derrotas.

Além disso, o elenco comandado por Marcelo Gallardo é a equipe, ao lado do Defensa y Justicia, que mais marcou gols pelo Grupo A do torneio, com 21.

📋 Nuestros convocados para enfrentar a Talleres este miércoles en Córdoba. 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/fxa2kaAFWJ — River Plate (@RiverPlate) April 18, 2022

Pelo outro lado, o Talleres vive difícil fase em 2022, sendo o lanterna geral do Campeonato Argentino, com apenas cinco pontos. A equipe venceu apenas uma vez e empatou outras duas, com sete derrotas restantes. Inclusive, o Matador marca o pior saldo de gols, com -9 (seis marcados e 15 sofridos).

O Talleres precisa do bom resultado contra o River para se recuperar na tabela e chegar ao menos no meio da tabela, para que fuja da lanterna do grupo.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TALLERES

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Talleres Copa Libertadores 12 de abril de 2022 Argentinos Juniors 2 x 1 Talleres Campeonato Argentino 17 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Talleres x River Plate Campeonato Argentino 20 de abril de 2022 19h (de Brasília) Talleres x Banfield Campeonato Argentino 23 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 2 x 0 Fortaleza Copa Libertadores 13 de abril de 2022 Banfield 1 x 2 River Plate Campeonato Argentino 17 de abril de 2022

Próximas partidas