Talleres x River Plate: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Argentino 2022

O Talleres recebe, nesta quarta-feira (20), às 19h00 (de Brasília), o River Plate, segundo colocado do Grupo A do Campeonato Argentino 2022. O duelo entre as equipes é válido pela 11ª rodada do torneio, e os Matadores torcem para que, jogando no Estadio Olímpico Chateau Carreras, em Córdoba, consigam derrotar o Millionario e sair da lanterna geral da competição.

Em suas últimas partidas, o Talleres foi derrotado pelo Argentinos Juniors por 2 a 1, e pelo mesmo placar, o River superou o Banfield jogando no Monumental de Nuñez. Esse será o confronto de número 61, segundo o site oficial do Talleres: na história, ocorreram 30 vitórias do Millionarios, 15 dos Matadores e 15 empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

As duas equipes chegam completas para o próximo confronto. Pelo lado do River Plate, por exemplo, ao contrário da partida passada, contra o Banfield, Júlian Álvarez pode retornar a titularidade, enquanto Girotti ainda se mantém como boa opção no Talleres, entre os 11 principais.

Possível escalação do Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Pérez e Martino; Esquivel, Méndez, Villagra e Fértoli; Michael Santos e Girotti.

Possível escalação do River Plate: Armani; Herrera, Díaz, Martínez e Casco; E. Pérez, Simón, Fernández e De La Cruz; Suárez e Júlian Álvarez (B. Romero).

DESFALQUES

TALLERES:

Sem desfalques.

RIVER PLATE:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Talleres e RIver Plate será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na tv por assinatura, e no Star+, pelo streaming, nesta quarta-feira (20). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.