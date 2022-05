Talleres x Flamengo: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Em Córdoba, o Talleres recebe o Flamengo nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do gruo H da Copa Libertadores.

O time argentino quer pontuar para seguir firme na luta por uma vaga na próxima fase, enquanto o Mengão quer manter o 100% de aproveitamento.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em casa, o Talleres conta com o apoio de sua torcida para vencer mais uma na Libertadores.

A baixa no time argentino é Diego Valoyes, lesionado.

Do outro lado, o Flamengo tem uma longa lista de jogadores no departamento médico, mas conta com os retornos de Gabriel, Arrascaeta, Filipe Luís, Arão, hugo e Thiago Maia, poupados no fim de semana.

Com a recuperação de Pablo, Arão deve retornar ao meio de campo, enquanto Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Lázaro brigam por uma vaga no ataque.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra e Héctor Fértoli; Matías Godoy, Michael Santos e Federico Girotti.

Possível escalação do Flamengo: Santos, Pablo, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Willian Arão e Bruno Henrique; Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel.

DESFALQUES

TALLERES:

Diego Valoyes: lesionado.

FLAMENGO:

Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Vitinho, Matheus França, Marinho, Matheuzinho e Léo Pereira: departamento médico.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Talleres e Flamengo será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Facebook Watch, na internet, nesta quarta-feira. ( GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.