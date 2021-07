Talleres x Boca Juniors: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os dois se enfrentam domingo (1), às 15h45, querendo melhorar o desempenho no Campeonato åçArgentino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda fase do Campeonato Argentino, o Talleres recebe, neste domingo (1), às 15h45 (de Brasília), o Boca Juniros, que ainda está em busca de sua primeira vitória. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sportx, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Talleres x Boca Juniors DATA Domingo, 1 de agosto de 2021 LOCAL Estadio La Boutique - Córdoba, ARG HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fernando Rapallini

Assistentes: Cristian Navarro e Lucas Germanotta

Quarto árbitro: Bruno Bocca

ONDE VAI PASSAR?



O Talleres vai receber o Boca pelo Campeonato Argentino / Foto: Talleres oficial

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 15h45 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73,74

CLARO/NET TV HD: 573, 574

VIVO TV HD: 573, 574

TELECOM: 206, 207

BRISANET: 34, 35

Por satélite:

SKY: 194, 195

SKY HD: 594, 595

CLARO TV: 73, 74

CLARO TV HD: 573, 574

VIVO TV: 465, 468

VIVO TV HD: 876, 877

OI TV HD: 163, 139

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TALLERES

Com apenas três pontos conquistados nesta segunda fase - com uma vitória e duas derrotas, o Talleres, que só está disputando competições nacionais após eliminação na Sul-Americana, é o 18º colocado na tabela do Campeonato Argentino após três jogos disputados.

#Talleres trabaja en el Predio Amadeo Nuccetelli ⚽💪🏻



📆 El próximo domingo, a las 15.45 horas, recibimos a @BocaJrsOficial en el Mario Kempes. pic.twitter.com/3wqHDFCNbj — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) July 30, 2021

Provável escalação do Talleres: Herrera; Tenaglia, Komar, Pérez, Díaz; Navarro, Mendéz, Sosa, Auzqui, Garcia; Santos.

BOCA JUNIORS

E se o Talleres não vai bem, o Boca menos ainda. Recém eliminado da Libertadores, o time esá na 23ª colocação da tabela, sem nenhum vitória conquistada ainda - são dois empates e uma derrota nesta segunda fase.

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo, Sández; Gonzalez, Medina, Rolon; Pavon, Briasco e Villa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TALLERES

JOGO CAMPEONATO DATA Central Cordoba 2 x 1 Talleres Campeonato Argentino 29 de julho de 2021 Talleres 2 x 0 Arsenal Sarandí Campeonato Argentino 26 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Banfield x Talleres Campeonato Argentino 7 de agosto de 2021 13h30 (de Brasília) Estudiantes x Talleres Campeonato Argentino 10 de agosto de 2021 a confirmar

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 x 2 San Lorenzo Campeonato Argentino 27 de julho de 2021 Banfield 0 x 0 Boca Juniors Campeonato Argentino 24 de julho de 2021

Próximas partidas