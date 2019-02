Talleres limpa vestiário do Morumbi e deixa recado após vitória contra o São Paulo

Argentinos deram um show nas arquibancadas e a equipe mostrou respeito ao São Paulo ao organizar o vestiário do clube brasileiro

A melancólica eliminação do São Paulo para o Talleres na fase preliminar da Copa Libertadores da América contou com uma grande atitude em especial do time argentino. A equipe de Córdoba deixou o vestiário limpo e organizado após eliminar os donos da casa, na última quarta-feira (13).

Um bilhete foi deixado com as palavras: "Muito obrigado, São Paulo. Compartilhamos o desafio de continuar crescendo".

Vale lembrar que após classificações, as equipes costumam fazer uma grande festa no vestiário. Mesmo assim, os argentinos mostraram respeito com o Tricolor ao deixar tudo completamente arrumado. A atitude foi postada nas redes sociais do clube argentino e arrancou muitos elogios, inclusive dos próprios são-paulinos.

Esse dia ficará marcado na história do modesto clube, que faz apenas sua segunda participação em Libertadores em toda sua história. O técnico do Talleres afirmou antes das partidas que o São Paulo era "um dos grandes do continente".

Além de tudo, quem foi ao Morumbi viu uma empolgante "briga de torcidas" nas cantorias. Em menor número, mas em completo êxtase, a torcida argentina não parou de cantar um minuto e ditou o tom da festa. Os torcedores do São Paulo respondiam com força e o estádio tomou clima de uma verdadeira batalha, mesmo que em campo o futebol apresentado tenha deixado - e muito - a desejar.