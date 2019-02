Talleres de Córdoba x São Paulo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes se enfrentam pela segunda fase das preliminares da Copa Libertadores

O Talleres de Córdoba recebe o São Paulo nessa quarta-feira (06), às 21h30 (de Brasília), no Estadio Mario Alberto Kempes, pela partida de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América. O duelo será transmitido tanto na TV aberta como na fechada, e também poderá ser acompanhado minuto a minuto clicando aqui.

O Tricolor chega pressionado para o primeiro grande confronto de 2019. A vitória suada contra o São Bento serviu para tirar um pouco da animosidade da torcida sobre André Jardine. Já o Talleres é uma equipe pouco acostumada à Libertadores e tentará eliminar o que o técnico da equipe (Juan Pablo Vojvoda) classificou como "um grande do continente".

Veja informações da partida!

JOGO Talleres x São Paulo DATA Quarta-feira, 06 de fevereiro LOCAL Estadio Mario Alberto Kempes - Córdoba, ARG HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

A partida terá transmissão da Globo (para SP, MG, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT e PA) na TV aberta. Além disso a SporTV , e o streaming Globoesporte.com passarão o duelo. Aqui na Goal Brasil você acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TALLERES

Será apenas a segunda participação da equipe argentina em uma Copa Libertadores.

Provável escalação: Herrera; Godoy, Tenaglia, Komar, Bersano; Pochettino, Guiñazú, Cubas, Ramírez; Dayro Moreno e Palacios.

SÃO PAULO

Hoje começa mais uma Copa Libertadores para o tricampeão da América. É #DiaDeTricolor!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⚽ Talleres-ARG x São Paulo

🏟 Estádio Mário Kempes, em Córdoba-ARG

⏰ 21h30 (de Brasília)

🏆 Copa Libertadores

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/ysi5GvWgbH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 6 de fevereiro de 2019

Liziero, Anderson Martins e Luan não podem jogar. Os dois primeiros estão lesionados e o último está com a seleção brasileira sub 20.

Provável escalação: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Hudson, Jucilei, Nenê, Hernanes, Everton; Pablo.