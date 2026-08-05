Talisca e Greenwood marcam golaços e dão ao Fenerbahçe uma forte vantagem na Champions League

O Fenerbahçe deu um grande passo rumo aos playoffs da Champions League. Os Canários Amarelos foram muito superiores ao Sturm Graz, que não podia reclamar da derrota por 2 a 0. Anderson Talisca e Mason Greenwood marcaram para o Fenerbahçe, que joga a partida de volta na Áustria na próxima terça-feira. O vencedor deste duelo enfrenta Sparta Praga ou Olympique Lyon na fase de playoff.

O Fenerbahçe não precisou de muito tempo para mostrar sua classe. Após uma bela e rápida combinação entre, entre outros, N'Golo Kanté, Marco Asensio e Kerem Aktürkoglu, a bola chegou a Talisca, que girou e bateu forte para marcar: 1 a 0.

Era uma vantagem merecida para o Fener, que já havia desperdiçado uma chance com Kerem e também se mostrava sólido defensivamente. Assim, Jayden Oosterwolde impressionou o público no efervescente Kadiköy com um tackle convincente perto da própria área.

O defensor holandês voltou a ficar em evidência pouco depois, mas desta vez por um motivo menos positivo. O jogador caiu após um duelo de velocidade, sentiu a parte posterior da coxa e foi substituído por Archie Brown.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Fenerbahçe ampliou a vantagem. Um escanteio curto passou por Asensio e chegou a Greenwood, cujo chute fortíssimo de fora da área entrou de forma brilhante no canto curto: 2 a 0.

O Fenerbahçe também foi claramente superior no segundo tempo, mas os turcos deixaram de machucar mais os austríacos e desperdiçaram chances com, entre outros, Talisca, Irfan Can Kahveci e Fred.

Especialmente nos acréscimos, o Fenerbahçe deveria ter feito o terceiro gol da noite, não fosse Irfan Can não conseguir passar pela defesa de um zagueiro que se atirou no chão em uma posição claríssima ao tentar colocar a bola.