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Com a Liga Jawwy de Elite Sub-21 chegando à 12ª rodada da temporada 2026-2027, seguem os sinais positivos sobre os talentos sauditas que buscam uma chance de aparecer e chamar a atenção. A competição oferece aos jovens jogadores um espaço importante para mostrar seu potencial, num momento em que cresce o debate sobre a necessidade de investir nas novas gerações para os próximos desafios, com destaque para o projeto da seleção saudita para a Copa do Mundo de 2034.

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A última rodada revelou mais de um nome que merece ser acompanhado: goleiros que tiveram atuações de destaque apesar dos resultados de seus times, jogadores que deixaram sua marca com gols especiais e atacantes que seguem na briga pela artilharia. Confira a seguir os cinco talentos que mais chamaram a atenção na 12ª rodada.

Salman Al-Jadaani: o goleiro do Al-Ahli salva o que dá para salvar

Apesar da derrota do Al-Ahli para o Al-Riyadh, o goleiro Salman Al-Jadaani se destacou como um dos principais nomes de sua equipe. Ele defendeu várias finalizações perigosas e evitou que o placar ficasse mais elástico, sobretudo diante das chances cara a cara e dos cruzamentos que ameaçavam sua meta com frequência.

É verdade que o lance em que a bola escapou de suas mãos após o chute de Abdulelah Al-Tale, e que terminou no gol de Bather Al-Rashidi, não foi dos melhores, mas isso não apaga as intervenções importantes do jovem goleiro ao longo da partida. Al-Jadaani enfrentou uma pressão ofensiva constante e conseguiu manter o Al-Ahli vivo no jogo, apesar dos erros defensivos que a equipe cometeu.

A experiência ganha ainda mais importância diante do debate sobre o futuro da posição de goleiro no time principal do Al-Ahli e da necessidade de o clube preparar opções jovens capazes de competir no futuro.

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Fawaz Al-Mashhour: um petardo do Al-Nassr com o espírito de Kompany

Fawaz Al-Mashhour, lateral do Al-Nassr que veste a camisa 2, não precisou marcar repetidas vezes para chamar a atenção. Ainda assim, deixou uma marca excepcional ao estufar as redes com um chute fortíssimo de fora da área.

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O gol trouxe à memória um dos lances mais famosos do ex-zagueiro belga Vincent Kompany com a camisa do Manchester City, quando acertou um petardo de longa distância contra o Leicester City na temporada 2018-2019, num momento decisivo da disputa pelo título do Campeonato Inglês.

Curiosamente, assim como Kompany naquele lance, Al-Mashhour não é conhecido por marcar muitos gols, mas o jovem lateral provou ter uma arma extra capaz de fazer a diferença, principalmente quando encontra espaço para avançar e finalizar.

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Faisal Al-Shammari: derrota do Al-Ettifaq não ofusca o brilho de seu goleiro

No duelo entre Al-Ettifaq e Al-Nassr, o goleiro Faisal Al-Shammari foi um dos nomes que merecem destaque. Mesmo com a derrota de sua equipe, ele fez uma boa partida e defendeu várias finalizações do Al-Nassr que ameaçavam aumentar o placar.

Graças aos reflexos rápidos e à segurança nas chances de curta distância, Al-Shammari conseguiu manter o Al-Ettifaq na partida por longos períodos, mostrando que a equipe não depende apenas de sua força ofensiva na Liga Jawwy, mas também conta com peças capazes de contribuir no setor defensivo.

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Wael Kadan: novembro marca a redescoberta do atacante do Al-Faisaly

Depois de subir para a equipe juvenil em novembro passado, Wael Kadan, atacante e ponta do Al-Faisaly, começou a se firmar aos poucos. Ele havia sido o artilheiro do time sub-18, mas precisou de algum tempo para se adaptar aos desafios da nova etapa.

Recentemente, porém, o jogador começou a colher os frutos de sua evolução: marcou três gols nas últimas quatro partidas, formou uma dupla de ataque de destaque com Dayo Osho e contribuiu para os bons resultados de sua equipe, entre eles a vitória sobre o Al-Watan na última rodada.

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Leia também: Vídeo: vitória histórica devolve o Al-Nassr à liderança da Liga Roshn provisoriamente

Kadan tem uma versatilidade ofensiva que lhe permite atuar em mais de uma posição, o que faz dele um nome que merece ser acompanhado nas próximas rodadas, principalmente se mantiver a atual média de gols.

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Abdulmajeed Sharif: o atacante do Al-Taawoun se aproxima do topo

Longe dos nomes que roubaram a cena com um gol excepcional ou defesas decisivas, Abdulmajeed Sharif, jogador do Al-Taawoun, segue avançando discretamente na corrida pela artilharia. Ele marcou quatro gols nas últimas três rodadas e chegou a oito gols.

O jogador está a apenas um gol de igualar Musa Adam e Amadou Diang, o que o deixa perto de entrar com força na disputa pela artilharia, aproveitando a variedade de recursos que tem diante do gol.

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Sharif não depende de uma única forma de marcar: sabe aproveitar as bolas aéreas, se movimenta bem dentro da área e também tem capacidade de finalizar de diferentes distâncias. São características que fizeram do camisa 30 um dos atacantes mais promissores da competição.

Entre o brilho de Al-Jadaani e Al-Shammari, o petardo de Al-Mashhour, a ascensão de Kadan e a boa fase de Sharif diante do gol, a 12ª rodada confirma que a Liga Jawwy de Elite não se resume à disputa por resultados. A competição apresenta um grupo de nomes que merecem ser acompanhados, na expectativa de que esses primeiros passos se transformem em avanços reais rumo aos times da Liga Roshn e às seleções nacionais.