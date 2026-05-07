Talento extraordinário no comando técnico (33) mantém-se fiel ao clube da Premier League

Fabian Hürzeler continua no Brighton & Hove Albion. O técnico dos Seagulls, de apenas 33 anos, renovou por mais dois anos seu contrato, que vai até meados de 2027.

Nascido em Houston, Texas, Hürzeler atuou como jogador nas categorias de base de times como o Bayern de Munique, mas não conseguiu se destacar como jogador.

Hürzeler voltou-se para a carreira de treinador ainda jovem e tornou-se jogador-treinador no FC Pipinsried. No verão de 2020, ele assinou com o St. Pauli, onde se tornou o braço direito de Timo Schulz.

Em 2022, Hürzeler assumiu o comando do St. Pauli. Em sua segunda temporada, ele levou o time de Hamburgo, após treze anos de ausência, de volta à Bundesliga como campeão.

A promoção com o St. Pauli rendeu-lhe o cargo de treinador no Brighton, time que ele levou ao oitavo lugar em seu primeiro ano. E, neste momento, o Brighton também está em oitavo, embora os sul-ingleses ainda possam subir mais duas posições. De qualquer forma, o futebol europeu está ao alcance das mãos.

“Acho fantástico trabalhar para este clube e morar nesta cidade, e estou muito feliz por ter assinado um novo contrato”, declarou Hürzeler no site do Brighton.

“É uma honra ter um compromisso tão duradouro com o clube, e isso só reforça minha ambição de concretizar nossa visão de longo prazo em conjunto.”

“Desde o início, sempre nos concentramos em criar uma identidade própria, desenvolver a equipe, desafiar o status quo e superar nossos limites a cada dia.”

“Tenho orgulho do que conquistamos até agora e estou ainda mais ansioso pelo que o futuro nos reserva”, afirmou Hürzeler. O Brighton ainda enfrenta, nesta temporada, o Wolverhampton Wanderers (em casa), o Leeds United (fora) e o Manchester United (em casa).