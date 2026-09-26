O croata Dragan Talajić, técnico da seleção do Bahrein, ergueu a bandeira do desafio antes do aguardado confronto contra os Emirados Árabes Unidos na Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27", ao afirmar sua confiança na capacidade de seus jogadores de mostrarem uma imagem melhor e conquistarem um resultado que dê à equipe um forte impulso na corrida pela classificação às semifinais.

Talajić destacou que a disputa continua aberta para todas as seleções, ressaltando a dificuldade do torneio e a força dos adversários, e disse durante a coletiva de imprensa: "Parabenizo todas as equipes que obtiveram sucesso na primeira rodada. Este é um torneio difícil, e todos têm chance de se classificar. Confio nos jogadores e faremos um bom trabalho amanhã, se Deus quiser. A seleção que vamos enfrentar fez uma partida anterior muito forte, e tem jogadores de alto nível".

Talajić: quero deixar os bahrenitas orgulhosos

O técnico do Bahrein falou sobre a forte relação entre a torcida e a seleção, ressaltando seu desejo de apresentar uma atuação que agrade os torcedores durante o próximo confronto, e acrescentou: "Adoro a relação entre o povo do Bahrein e os jogadores, e se Deus quiser amanhã vou deixá-los orgulhosos de sua seleção".

Sobre o confronto contra os Emirados Árabes Unidos, Talajić ressaltou a necessidade de elevar a velocidade da atuação durante toda a partida e de não conceder ao adversário espaços ou oportunidades que possam ser aproveitados, afirmando que a seleção emiradense entra em campo com vantagem após a vitória na primeira rodada.

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E disse: "Precisamos ser mais rápidos durante toda a partida, e não conceder a eles nenhuma oportunidade. Zlatko é o melhor técnico do torneio, e parabenizo a Federação Emiradense pela escolha, e a situação da seleção dos Emirados Árabes Unidos é melhor que a nossa, porque conquistou a vitória na primeira partida, ao contrário de nós".

Zlatko: adversário em campo e amigo da Croácia

Talajić elogiou seu compatriota Zlatko Dalić, treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, relembrando a relação especial que os une por serem ambos filhos da escola croata de treinamento.

Disse o técnico do Bahrein: "Sou croata e estou orgulhoso do que Zlatko apresentou com a seleção da Croácia, e desejo a ele sucesso com a seleção dos Emirados Árabes Unidos".

Apesar de reconhecer as qualidades de Dalić, Talajić sabe que o próximo confronto não admite muitos erros, especialmente porque a seleção do Bahrein busca compensar o que perdeu na primeira rodada, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos entra em campo com a moral mais elevada após ter conquistado a vitória.

Abduljabbar: estamos trabalhando para corrigir os erros do ataque

Por sua vez, Mahdi Abduljabbar, jogador da seleção do Bahrein, afirmou que a equipe está trabalhando para corrigir os erros que apareceram na partida anterior, com maior foco em melhorar a eficácia diante do gol, apontando que os jogadores aproveitaram as orientações da comissão técnica durante os treinos.

Abduljabbar disse: "O treino de ontem foi em dois grupos, e o técnico nos passou as orientações adequadas. Não vamos usar o clima como desculpa, pois já jogamos nessas condições, e tentamos melhorar nosso nível diante do gol".

E acrescentou: "Confiamos na tática do técnico, e todos os jogadores querem apresentar o melhor de si, mas pode ocorrer uma queda de concentração ou tomada de decisões erradas, e vamos trabalhar para melhorar nossas decisões na próxima partida".

Entre o desejo do Bahrein de corrigir os erros da primeira rodada e a confiança dos Emirados Árabes Unidos após sua vitória na partida de abertura, o próximo confronto parece um verdadeiro teste da capacidade das duas seleções de lidar com a pressão e resolver os pequenos detalhes, em uma partida cujo resultado pode ser influente nas contas da classificação às semifinais.