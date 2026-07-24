Para explorar ao máximo o gigantesco potencial ofensivo dos merengues, o treinador português aparentemente planeia no Bernabéu um renascimento do lendário jogo de transição de outros tempos. Segundo informações do jornal desportivo espanhol, a prioridade especial do plano de Mourinho passa por aproveitar o entrosamento que Güler já tinha desenvolvido com Kylian Mbappe no início da época passada.

A ideia tática por trás desta medida segue um padrão comprovado: Mbappe ocupa no Real Madrid exatamente o mesmo papel que Cristiano Ronaldo desempenhou em tempos. Já Güler, de 21 anos, é visto internamente como a solução ideal para replicar as funções que Özil cumpriu com brilhantismo durante os seus três anos de era com a camisola branca.

A comparação entre os dois técnicos não é de todo nova e circula nos meios de comunicação espanhóis desde a transferência de Güler do Fenerbahce para Madrid por 30 milhões de euros, no verão de 2023. Além das raízes turcas em comum, ambos os jogadores brilham pelo jogo de passe progressivo, pela extraordinária visão de jogo em espaços reduzidos e pela capacidade de desmontar linhas defensivas recuadas com o passe decisivo.

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Como planeia José Mourinho utilizar Arda Güler no Real Madrid?

O facto de ser precisamente Mourinho a voltar agora a assumir a responsabilidade junto à linha lateral encaixa nas especulações. Afinal, foi o técnico de 63 anos quem, durante a sua primeira passagem pelo Real, conseguiu extrair o máximo de Özil.

Desde a sua chegada à capital espanhola, a evolução de Güler nunca estagnou, mas um lugar permanente no onze inicial tem-lhe sido negado até agora num plantel recheado de qualidade. Os seus minutos foram distribuídos de forma variável entre a ala direita, o corredor interior direito e tarefas ocasionais na construção mais recuada, algo que pelo menos comprovou a sua capacidade de adaptação tática.

Mourinho quer agora extrair o máximo de um jogador deste perfil, forte sobretudo no jogo combinativo e na criatividade. Se o treinador principal, que atualmente trabalha intensamente na estrutura do plantel, já definiu internamente este plano, o Mundo Deportivo deixa isso em aberto por enquanto.

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Plano de Mourinho com Arda Güler: "Mesut Özil 2.0"

O projeto é favorecido pelo calendário da pré-temporada. Devido à eliminação precoce da seleção turca no Mundial, Güler regressa sem o desgaste de uma longa série de jogos internacionais. Mourinho ganha assim a rara oportunidade de trabalhar de forma contínua com o médio no relvado durante o verão, antes de arrancar a competição oficial.

Güler tem, assim, a oportunidade de se afirmar de forma duradoura para um papel principal claramente definido no sistema. Já para Mourinho, a pré-temporada representa a fase de testes para perceber se o plano com um papel ao estilo de "Mesut Özil 2.0", como lhe chama o jornal, produz de facto os resultados desejados. Em todo o caso, Güler já deu indicações no passado de que tem as características certas para isso.