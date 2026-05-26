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Takehiro TomiyasuImago
Wessel Antes

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Takehiro Tomiyasu publica uma mensagem clara no Instagram sobre seu futuro no Ajax

Ajax
Japão
T. Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu disputou sua última partida pelo Ajax, conforme se pode deduzir de uma mensagem de despedida que ele compartilhou no Instagram.

O próprio Ajax ainda não se pronunciou sobre o término do contrato de Tomiyasu, mas o zagueiro japonês se manifestou de repente na manhã de quarta-feira. 

Tomiyasu agradece aos torcedores. “É claro que esta não foi a temporada que esperávamos e ninguém está satisfeito com a posição em que terminamos.”

O jogador de 27 anos, que joga pela direita, chegou ao Ajax após um longo período de recuperação. “Eu queria ter sido muito mais importante para este clube e também deveria ter mostrado mais, mas infelizmente não deu certo.”

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Mesmo assim, Tomiyasu alcançou seu objetivo, pois irá disputar a Copa do Mundo com o Japão no próximo verão. O jogador, com 42 partidas pela seleção, prevê que tudo ficará bem em Amsterdã. “Este clube tem muitos jogadores talentosos formados pelo Ajax e estou convencido de que o Ajax voltará ao lugar onde pertence.”

“Obrigado e tudo de bom para os jogadores e a comissão técnica. Foi um prazer trabalhar com vocês. E, por fim: obrigado aos torcedores. Nunca esquecerei a recepção calorosa e o apoio de vocês. Mais uma vez, obrigado e espero que nos encontremos novamente em algum lugar no futuro! Tomi.”

Tomiyasu acabou jogando apenas 236 minutos pelo Ajax, distribuídos por nove partidas oficiais.

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