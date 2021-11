Taison vira desfalque no Inter por no mínimo 10 dias após lesão no ombro

O departamento médico do Internacional confirmou nesta terça-feira que o atacante Taison, autor do gol da vitória do colorado no clássico contra o Grêmio do último sábado, sofreu uma luxação no ombro direito e vai desfalcar o time por, no mínimo, 10 dias.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



Mais artigos abaixo

Se a projeção do departamento médico se confirmar, o capitão colorado será ausência certa nos jogos contra o Juventude, Athletico-PR e Cuiabá. Ele deverá retornar ao time no dia 20 de novembro, quando o Inter recebe o Flamengo, no Estádio Beira-Rio.



Quem também será desfalque na partida contra o time da serra gaúcha é o lateral esquerdo Moisés, que fará um reforço muscular na coxa esquerda e não tem previsão de retorno.



Moisés chegou a ser dúvida para o GreNal do último sábado, mas o lateral acabou realizando tratamento intensivo e pediu ao técnico Diego Aguirre para não ficar de fora do clássico.



O provável time do Inter para enfrentar o Juventude deverá formar com: Marcelo Lomba, Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson, Boschilia; Maurício e Yuri Alberto