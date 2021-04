Taison tem nome registrado no BID e já pode estrear pelo Inter

O reforço do Colorado já está regularizado e deve fazer seu primeiro jogo em maio

O nome do atacante Taison foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (22). Com isso, o novo reforço colorado para 2021 já tem condições legais para atuar pelo Internacional e também poderá ter sua situação regularizada junto à Conmebol, já que a sua inscrição na Copa Libertadores estava dependida que seu registro fosse tornado oficial junto à Confederação.

Taison ainda está na Ucrânia após seu desligamento do Shakhtar Donetsk, e deve chegar em Porto Alegre somente no próximo final de semana. O atacante vinha trabalhando normalmente, mas deverá passar por um período de treinamento de readaptação quando se apresentar ao técnico Miguel Angel Ramirez.

O novo camisa 10 do colorado só deverá estrear na terceira rodada da Libertadores, no dia 5 de maio, quando o colorado recebe o Olimpia, no Estádio Beira-Rio. Antes disso, o Inter terá pela frente a última rodada e o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, além do duelo contra o Deportivo Táchira, também pelo torneio continental (terça, 27/4, às 21h30).