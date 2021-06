Taison sofre lesão muscular e desfalca Inter nos próximos jogos

O atacante deve ficar no mínimo 30 dias de molho

Considerado a principal contratação do Inter para a temporada 2021, Taison acabou sofrendo uma lesão muscular no posterior da coxa direita, na derrota do Colorado para o Atlético-MG, nesta última quarta-feira (16). O atacante sentiu a lesão no início do segundo tempo e foi substituído logo em seguida.

No banco de reservas, de onde acompanhou o restante da partida, Taison iniciou o tratamento, realizando aplicação de gelo no local da contusão.

Na manhã desta quinta-feira, o atacante colorado realizou exame de imagem, onde foi constatada a lesão muscular. A previsão de recuperação é de aproximadamente 30 dias.

Se confirmar o que foi previsto pelos médicos, Taison vai desfalcar o Colorado nos próximos sete jogos do Inter, sendo seis pelo Brasileiro, entre eles o clássico Gre-Nal, e no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América, contra o Olimpia-PAR, no dia 15 de julho.

Desde a sua chegada ao Internacional, o atacante atuou em nove jogos com a camisa do Colorado, mas ainda não marcou nenhum gol desde o seu retorno ao Beira-Rio.