É oficial! Taison no Internacional: as últimas notícias do retorno ao Colorado

O atacante foi oficializado pelo Internacional como reforço para a temporada

Após o Shakhtar Donetsk confirmar a rescisão de contrato com o atacante Taison, o Internacional oficializou a contratação. Com contrato de dois anos, confirmado pelo clube, a intenção do clube gaúcho é de inscrever o jogador na Copa Libertadores já para a disputa da fase de grupos, que inicia para na próxima terça-feira (20), quando o time gaúcho enfrenta o Always Ready-BOL.

“Com esta liberação vamos definir os detalhes que faltam. Estamos trabalhando para acertar ainda hoje com o Taison, de maneira oficial, e enviar a inscrição dele para Conmebol, para ele já poder participar desta fase de grupos. Quem sabe hoje, até o final da tarde a gente possa ter uma boa novidade” destacou João Patrício Hermann, vice de futebol do Inter, para a Goal.

Taison é aguardado para desembarcar na próxima semana em Porto Alegre e então apresentado de maneira oficial pelo Inter. O atacante é a grande contratação da gestão do presidente Alessandro Barcellos, que assumiu o Inter no início deste ano.

O atacante de 33 anos, que já conversou até com o treinador do Inter, foi formado nas categorias de base do Colorado e participou das conquistas da Libertadores de 2010 e da Copa Sul-Americana de 2008. Com atuações de destaque, acabou se transferindo para o leste europeu, indo atuar primeiro no Metalist, da Ucrânia, e depois, a partir de 2013 pelo Shakhtar Donestk, onde virou um dos mais importantes jogadores da história do clube.