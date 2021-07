Taison e Saravia reforçam o Inter contra o Cuiabá, pelo Brasileirão

O atacante e o lateral estarão à disposição do técnico Diego Aguirre na próxima rodada do Campeonato Brasileiro

Boas notícias para o técnico colorado Diego Aguirre. Os jogadores Taison e Saravia foram liberados pelo departamento médico e já estão à disposição do treinador para o jogo deste sábado (31), contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.

Taison sofreu uma entorse no tornozelo direito no clássico contra o Grêmio, no último dia 10 de julho, e chegou a atuar em algumas partidas sentindo dor no local. Mas contra o Athletico-PR acabou sendo vetado pelo departamento médico para realizar tratamento.

O lateral direito Renzo Saravia sofreu uma lesão muscular na coxa direita, também no Gre-Nal. A previsão do departamento médico era de três a quatro semanas de recuperação, mas o lateral conseguiu recuperar uma semana antes do previsto pelos médicos do Inter.

Já o meia Patrick segue tratamento para um desconforto muscular que sentiu na coxa direita, na partida contra o Olímpia, pela Libertadores da América. Patrick será reavaliado diariamente e não tem presença garantida para a partida contra o Cuiabá.

O boletim médico do Inter também informou sobre a situação do atacante Paolo Guerrero, que está em fase final de recuperação da artroscopia que fez no joelho direito. O atacante peruano iniciou trabalhos físicos e trabalhos com os demais jogadores do grupo, porém, ainda não tem previsão de quando irá voltar a ficar à disposição do técnico Diego Aguirre.