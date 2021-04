Taison deve ser a novidade do Internacional contra Deportivo Táchira

Atacante colorado tem a possibilidade de fazer sua reestreia na Copa Libertadores

O atacante Taison deve ser a grande novidade do Internacional para o jogo contra o Deportivo Táchira-VEN, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O atacante já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), e está regularizado para poder atuar pelo colorado.

“Clinicamente ele está bem, agora vamos ver o ritmo de jogo. Vamos conversar, vou explicar o modelo de jogo que trabalhamos, vou escutar onde ele pode se encaixar. Aí, nos treinamentos, buscar a posição que mais potencializa o Taison e a que mais ajuda a equipe”, disse o técnico colorado Miguel Angel Ramirez.

Neste ano, Taison atuou em dez jogos pelo Shakhtar e, no final do mês de março, após uma discussão com o técnico Luís Castro, acabou afastado do grupo principal, indo treinar no time B, onde atuou em algumas partidas.

“Estou me sentindo muito bem. Vinha treinando, e a minha escalação não vai depender só de mim. O professor vai decidir se eu devo jogar na terça-feira ou na próxima semana, mas eu já estou à disposição dele e da comissão técnica. Pretendo estrear logo porque a minha vontade é de estar dentro de campo e ajudar os meus companheiros”, destacou o atacante colorado.

Desde sexta-feira, quando foi apresentado oficialmente, Taison realizou três treinamentos com os seus novos companheiros, sendo o trabalho de domingo o primeiro sob o comando de Miguel Angel Ramirez. A expectativa é de que ao menos Taison seja relacionado para o jogo desta terça, começando como alternativa no banco e entrando no decorrer da partida.