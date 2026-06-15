Taha Hussein e Umm Kulthum... Uma mensagem especial de Liverpool para Mohamed Salah antes do confronto contra a Bélgica

O Liverpool enviou uma nova mensagem ao lendário jogador dos Reds, Mohamed Salah, que se prepara, daqui a poucas horas, para disputar a primeira partida da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026 contra a Bélgica.

A seleção egípcia joga no Grupo G, ao lado da Bélgica, do Irã e da Nova Zelândia.

O clube inglês parabenizou o capitão da seleção egípcia pelo seu 34º aniversário, comemorado em 15 de junho, e escreveu em sua página no X: “Feliz aniversário ao Rei Egípcio”.

Além disso, a página oficial em árabe dos Reds no Facebook dedicou a Mohamed Salah uma homenagem especial, acompanhada de um resumo de suas estatísticas impressionantes ao longo de sua trajetória com o time vermelho, que terminou no final da temporada 2025-2026.

A página do Liverpool voltada para o mundo árabe citou um poema escrito pelo poeta egípcio Ahmed Al-Zain em homenagem ao decano da literatura árabe, Taha Hussein, para parabenizar Salah, escrevendo: “O orgulho da história se ergueu como orador”.

A página também apresentou as estatísticas do astro egípcio com os Reds ao longo de nove anos (2017-2026), com um trecho da canção “Ansak”, de Umm Kulthum, intitulando-o: “Os anos passaram como segundos no seu amor”.

Mohamed Salah se prepara para anunciar seu novo destino após o término da Copa do Mundo, tendo despertado o interesse de alguns clubes da Liga Saudita, bem como do Fenerbahçe, da Turquia.

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