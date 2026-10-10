Tadic em apuros por entrevista surpreendente? "Cala a boca por um instante!"

Dusan Tadic atraiu a ira de Robert Maaskant com uma entrevista marcante ao NU.nl . O atacante de 37 anos do NEC criticou abertamente, na sexta-feira, o nível de seus companheiros de equipe, o que lhe rendeu uma reação dura de Maaskant. Vurnon Anita também demonstra pouca compreensão pelas declarações do experiente ex-jogador do Ajax. Os analistas esperam que Tadic tenha problemas por causa de suas falas.
Tadic falou na entrevista longamente sobre seu período no Ajax, onde entre 2018 e 2023 se tornou um dos jogadores mais importantes do clube. O sérvio se mostrou elogioso em relação ao seu ex-clube, mas foi bem menos positivo sobre as qualidades de seus atuais companheiros no NEC.
Principalmente a forma como Tadic descreve a diferença de nível entre ele e seus companheiros está causando grande repercussão. "É mais difícil ter jogadores piores ao seu redor. Eu faço regularmente ações preparatórias e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta. Então, aparentemente, meu cérebro funciona rápido demais", contou o veterano.
As declarações rapidamente renderam a Tadic uma grande quantidade de críticas nas redes sociais. Também no NOS Studio Sport Voetbal houve ampla repercussão da entrevista na sexta-feira, com Anita e Maaskant se manifestando de forma crítica sobre a postura do atacante.
Anita espera que as palavras de Tadic não fiquem sem consequências dentro do elenco do NEC. "Não acho que isso vá ser recebido de braços abertos no NEC", reagiu o ex-internacional de Holanda e Curaçao. "Acho que isso vai circular no vestiário e os caras vão cobrá-lo por isso. Isso não pode acontecer."
Maaskant concorda enfaticamente com as críticas de Anita e vai até um passo além. "Espero que sim. Espero mesmo que haja personalidades naquele vestiário do NEC que digam: 'Cara, cala essa boca por um instante e primeiro vá mostrar você mesmo'", reagiu o ex-treinador de clubes como NAC Breda, FC Groningen e Helmond Sport.
O ex-técnico considera inadequado que Tadic avalie seus companheiros dessa forma em público. "Esses não são comentários que você faz sobre seus companheiros de equipe."