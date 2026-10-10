Tadic em apuros por entrevista surpreendente? "Cala a boca por um instante!"

Dusan Tadic atraiu a ira de Robert Maaskant com uma entrevista marcante ao NU.nl . O atacante de 37 anos do NEC criticou abertamente, na sexta-feira, o nível de seus companheiros de equipe, o que lhe rendeu uma reação dura de Maaskant. Vurnon Anita também demonstra pouca compreensão pelas declarações do experiente ex-jogador do Ajax. Os analistas esperam que Tadic tenha problemas por causa de suas falas.

Tadic falou na entrevista longamente sobre seu período no Ajax, onde entre 2018 e 2023 se tornou um dos jogadores mais importantes do clube. O sérvio se mostrou elogioso em relação ao seu ex-clube, mas foi bem menos positivo sobre as qualidades de seus atuais companheiros no NEC.

Principalmente a forma como Tadic descreve a diferença de nível entre ele e seus companheiros está causando grande repercussão. "É mais difícil ter jogadores piores ao seu redor. Eu faço regularmente ações preparatórias e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta. Então, aparentemente, meu cérebro funciona rápido demais", contou o veterano.

As declarações rapidamente renderam a Tadic uma grande quantidade de críticas nas redes sociais. Também no NOS Studio Sport Voetbal houve ampla repercussão da entrevista na sexta-feira, com Anita e Maaskant se manifestando de forma crítica sobre a postura do atacante.

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Anita espera que as palavras de Tadic não fiquem sem consequências dentro do elenco do NEC. "Não acho que isso vá ser recebido de braços abertos no NEC", reagiu o ex-internacional de Holanda e Curaçao. "Acho que isso vai circular no vestiário e os caras vão cobrá-lo por isso. Isso não pode acontecer."

Maaskant concorda enfaticamente com as críticas de Anita e vai até um passo além. "Espero que sim. Espero mesmo que haja personalidades naquele vestiário do NEC que digam: 'Cara, cala essa boca por um instante e primeiro vá mostrar você mesmo'", reagiu o ex-treinador de clubes como NAC Breda, FC Groningen e Helmond Sport.

O ex-técnico considera inadequado que Tadic avalie seus companheiros dessa forma em público. "Esses não são comentários que você faz sobre seus companheiros de equipe."