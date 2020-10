Tadeu salva Goiás e mantém tradição de 'achados' no gol do futebol brasileiro

Arqueiro esmeraldino fez outra grande partida e foi fundamental para que o Goiás não perdesse para o Botafogo no Nilton Santos

O é o atual lanterna do Brasileirão. O time comandado por Enderson Moreira conseguiu apenas duas vitórias em 15 jogos disputados e sabe que terá um longo caminho pela frente caso não queira voltar à . De todo o elenco esmeraldino, um nome chama atenção pela regularidade com quem vem salvando a equipe goiana de vexames ainda maiores: Tadeu Antonio Ferreira, ou apenas o goleiro Tadeu.

Na noite dessa segunda-feira (19), o Goiás entrou em campo no estádio Nilton para encarar o . O duelo terminou empatado sem gols e muito graças a Tadeu. O dominou o primeiro tempo quase por completo. A primeira finalização do Esmeraldino ocorreu apenas aos 41 minutos da primeira etapa, com Shaylon.

Na segunda etapa, com o jogo mais equilibrado, Tadeu continuou fundamental e ajudou a segurar o ataque do Botafogo, que demonstrou muito volume de jogo e pressionou o Goiás em muitos momentos.

Ao total, Tadeu fez seis defesas, com pelo quatro com alto grau de dificuldade, além de limpar dois lances com socos na bola. Ele foi o responsável direto para conceder ao Botafogo seu 10º empate no Brasileirão. O time carioca é a equipe que mais empata no certame.

Tadeu já tinha feito uma campanha digna de nota em 2019. Ele foi um dos principais nomes da boa campanha do Esmeraldino, que terminou o ano passado em 10º lugar, bem longe da zona de rebaixamento.

Nesse ano o Goiás sofre, mas a dor poderia ser ainda mais insuportável caso não contasse com o arqueiro de 28 anos. Com passagens pelo Ceará, , Ferroviária e Oeste, o goleiro vive um grande momento de sua carreira e é mais um exemplo de alguns "achados" que o futebol brasileiro proporciona de jogadores sob a baliza.

É possível lembrar de Santos, o goleiro do Paranaense. O arqueiro começou sua caminhada profissional no futebol em 2010, mas apenas há dois anos começou a ganhar holofotes e se tornou um dos mais importantes na posição aqui no . Seu bom trabalho sob as traves rendeu-lhe convocações para a seleção brasileira.

Outro caso desses "achados" é Jailson. O arqueiro do viveu um ano mágico em 2016, quando ainda era praticamente um desconhecido - mesmo com 35 anos à época - e teve a oportunidade de uma longa sequência quando Fernando Prass se lesionou e foi de extrema importância para o título de campeão brasileiro que viria ao final da temporada.

O caso de Tadeu chama a atenção porque com sua capacidade e mesmo chegando ao seu segundo ano em altíssimo nível, o mercado de transferências parece ignorá-lo e poucos boatos aparecem de times de maior expressão e ambição querendo contar com os trabalhos do camisa 23 do Goiás.

É difícil imaginar que Tadeu não sofrerá assédio dos grandes brasileiros e até mesmo de times estrangeiros caso mantenha o desempenho que vem tendo como primeiro homem da equipe goiana.

As incríveis performances de Tadeu, porém, indicam algo ruim para a torcida esmeraldina: se o goleiro precisa trabalhar tanto - e da forma como trabalha - o sinal é claro de que o time não está correspondendo defensivamente à altura.

O sinal de alerta já foi ligado em Goiânia pois caso o rebaixamento se concretize, da forma como está ocorrendo, é quase impossível pensar em um talento como Tadeu jogando a Série B do Brasileirão.