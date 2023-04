Tacuary x Red Bull Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo jogo de estreia do Red Bull Bragantino na Copa Sul-Americana, a equipe viaja nesta quinta (06) a Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Tacuary às 21h (de Brasília). A partida que acontece no Estádio Defensores del Chaco terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na última edição da Grande Conquista, o Massa Bruta acabou não participando do torneio por ter ido à Copa Libertadores, caindo ainda na fase de grupos da competição. Porém, em 2021, foi finalista e vice-campeão da Sula, na derrota para o Athletico na decisão.

O Tacuary, por outro lado, participa apenas pela terceira vez da Copa Sul-Americana, após 2007 e 2012. Nesta edição, passou pelo General Caballero nas penalidades por 4 a 2, depois de empatar em 2 a 2 com a equipe, para se classificar à fase de grupos.

Prováveis escalações

Tacuary: Carlos Servín; Alexis Fernandez, Cabral, Edgar Benitez, Igor Ribeiro; Marcos Benitez (Valdeci), Víctor Ayala, Marcelo Paredes; Matias Verdun, Patryck (Renzo Carballo), Óscar Ruiz. Técnico: Badayco Maciel.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Natan, Juninho Capixaba; Gustavinho, Matheus Fernandes, Eric Ramires; Sorriso, Alerrandro, Bruninho. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Tacuary

Sem desfalques confirmados.

Red Bull Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?