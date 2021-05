Táchira x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), pela quarta rodada da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional visita o Deportivo Táchira nesta terça-feira (11), às 19h15 (de Brasília), na Venezuela, pela quarta rodada da Copa Libertadores, visando se manter na liderança do grupo B. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Deportivo Táchira x Internacional DATA Terça-feira, 11 de maio de 2021 LOCAL Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo - San Cristóbal, VEN HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca se manter na liderança do grupo B da Libertadores / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no serviço de pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca da terceira vitória consecutiva na fase de grupos da Copa Libertadores, o Internacional deixa de lado a classificação para a final do Campeonato Gaúcho e volta suas atenções para o torneio sul-americano.

Apesar da goleada aplicada sobre o adversário por 4 a 0 na segunda rodada, o Colorado entra em campo projetando um cenário diferente.

"Fizemos um bom jogo contra eles em casa, mas fora com certeza será uma pedreira, um jogo difícil. Libertadores não tem jogo fácil. Tem que guerrear, lutar, mas nosso time tem demonstrado isso. Às vezes, não levamos muito na técnica, mas raça nunca vai faltar. Temos conseguido fazer belas partidas e impor o estilo que o Miguel nos pede. Agora é continuar buscando melhorar no rumo das vitórias", afirmou Rodinei.

Para o confronto, o técnico Ángel Ramirez ainda não sabe se poderá contar com Edenilson, com dores, enquanto Yuri Alberto deve entrar no lugar de Palacios no ataque.

Já o Deportivo Táchira, na lanterna do grupo, acumula duas derrotas seguidas e agora busca reencontrar o caminho da vitória.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson (Lindoso) e Mauricio; Yuri Alberto (Carlos Palacios), Thiago Galhardo (Yuri Alberto) e Taison.

Provável escalação do Deportivo Táchira: Varela; Camacho, Lucas Trejo, Vivas e Granados; Nelson Hernández, Cova, Flores e Freddy Góndola; Lucas Gómez e Edgar Pérez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 6 x 1 Olimpia Libertadores 5 de maio de 2021 Internacional 4 x 1 Juventude Gaúcho 8 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x A definir Gaúcho 16 de maio de 2021 16h (de Brasília) Olimpia x Internacional Libertadores 20 de maio de 2021 21h (de Brasília)

DEP. TÁCHIRA

JOGOS CAMPEONATO DATA Dep. Táchira 2 x 0 Trujillanos Campeonato Venezuelano 9 de maio de 2021 Club Always Ready 2 x 0 Dep. Táchira Libertadores 6 de maio de 2021

Próximas partidas