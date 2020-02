Taça Guanabara: veja confrontos, datas e horários das semifinais

Primeiro turno do Campeonato Carioca chega à reta final com Fluminense, Flamengo, Boavista e Volta Redonda na briga pelo título

Estão definidas as semifinais da , o primeiro turno do . Um dos finalistas sai de um clássico, enquanto o outro virá do duelo de duas surpresas da competição.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o , o garantiu o primeiro lugar do Grupo B, com 15 pontos. O rival tricolor por uma vaga na decisão será o , segundo do Grupo A com 13.

O clássico Fla- será na próxima quarta-feira, dia 12, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Por ter feito melhor campanha, o Tricolor tem a vantagem de jogar por um empate para avançar à final.

A segunda semifinal da Taça Guanabara será entre o Boavista, que também somou 13 pontos, mas ficou à frente do Flamengo no Grupo A por ter melhor saldo de gols, e o Volta Redonda, segundo do Grupo B com 12 pontos.



As duas equipes se enfrentam no próximo domingo, dia 16, às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá. Nesta semi é o Boavista quem teve a melhor campanha e, portanto, joga por um empate.

O vencedor do Fla-Flu vai encarar o ganhador de Boavista x Voltaço na final da Taça Guanabara no sábado de Carnaval, no dia 22 de fevereiro.