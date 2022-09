Tabu no Morumbi: Corinthians não vence São Paulo no estádio há cinco anos

Última vitória corintiana foi em 2017, em jogo válido pelo Campeonato Paulista

Neste domingo, o Corinthians visita o São Paulo, no Morumbi, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Além da importância para a classificação do torneio, o Timão tenta quebrar um incômodo tabu contra o seu rival.

O clube do Parque São Jorge não sabe o que é vencer o Tricolor no Morumbi desde abril de 2017. Ao todo, foram dez jogos, com sete vitórias do São Paulo e apenas três empates, em jogos do Paulistão e do Campeonato Brasileiro. O duelo mais recente foi disputado em março deste ano. Em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians foi eliminado ao perder por 2 a 1.

A última vitória corinthiana foi em 2017, quando bateu o São Paulo por 2 a 0, com gols de Rodriguinho e Jô. A ocasião marcou o jogo de ida das semifinais do Paulistão daquele ano, torneio que foi conquistado pelo Timão.

O time treinado por Vítor Pereira, além de quebrar o tabu, terá a oportunidade de melhorar o aproveitamento em clássicos. Na temporada de 2022, o Corinthians bateu um rival apenas uma vez, quando bateu o Santos por 4 a 0.

Os últimos jogos entre São Paulo e Corinthians no Morumbi:





São Paulo 1×1 Corinthians - Brasileirão 2017

São Paulo 1×0 Corinthians - Paulistão 2018

São Paulo 3×1 Corinthians - Brasileirão 2018

São Paulo 0x0 Corinthians - Paulistão 2019

São Paulo 1×0 Corinthians - Brasileirão 2019

São Paulo 0x0 Corinthians - Paulistão 2020

São Paulo 2×1 Corinthians - Brasileirão 2020

São Paulo 1×0 Corinthians - Brasileirão 2021

São Paulo 1x0 Corinthians - Paulistão 2022

São Paulo 2x1 Corinthians - Paulistão 2022