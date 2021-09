Tá em crise? Chama o Chile: por que a seleção chilena virou "amuleto" do Brasil?

A famosa frase de Galvão Bueno não é dita sem fundamentos, já que no histórico de duelos o Brasil é extremamente superior; veja os detalhes

A famosa frase de Galvão Bueno "Tá em crise? Chama o Chile!" poderá ser dita no duelo desta quinta-feira (02), na partida entre Chile e Brasil, às 22h00 (de Brasília), válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no Qatar 2022.

O Brasil é extremamente favorável quando se fala em duelos históricos contra o Chile, e por isso Galvão enche o peito para soltar sua frase quando a seleção brasileira vai bem nos jogos contra seu grande freguês.

Mas, quais são os dados de Brasil x Chile para tornar a Amarelinha tão favorável assim? A Goal traz algumas curiosidades sobre este clássico sul-americano.

Quais os números do duelo entre Brasil e Chile?

Quando o lendário narrador diz "Tá em crise? Chama o Chile!", é pelo fato de que há muita moral para fazer este comentário.

Ao longo dos anos, desde 1916, quando as duas seleções se enfrentaram pela primeira vez, são somados 73 jogos disputados, com míseros oito duelos vencidos pelo Chile e 53 vitórias brasilieiras. Os outros 14 restantes são empates.

Quantos Brasil x Chile já ocorreram em Eliminatórias para Copas do Mundo?

Sem considerar o desta quinta-feira, são 12 jogos no total: oito vitórias do Brasil, dois empates e duas vitórias do rival.

Quantos Brasil x Chile já ocorreram em Copas do Mundo?

O número não é alto: foram apenas quatro jogos disputados entre essas seleções pela competição.

O que realmente impressiona é o fato de que, dentre esses quatro jogos, três são vitórias brasileiras e o duelo restante é um empate!

Portanto, o Brasil segue invicto no campeonato contra a seleção chilena.

JOGO RESULTADO GOLS BRASIL GOLS CHILE DATA Chile x Brasil 2 x 4 Garrincha (2x) e Vavá (2x) Jorge Toro e Leonel Sanchez (pen.) 13 de junho de 1962 Brasil x Chile 4 x 1 César Sampaio (2x) e Ronaldo (2x, um de pen.) Marcelo Salas 27 de junho de 1998 Brasil x Chile 3 x 0 Juan, Luis Fabiano e Robinho - 28 de junho de 2010 Brasil x Chile 1 x 1 David Luiz Alexis Sánchez 28 de junho de 2014

Quantos Brasil x Chile já ocorreram na Copa América?

Ao todo, não só em jogos, o Brasil também supera o Chile em títulos da Copa América: são nove brasileiros e dois chilenos.

Foram disputados até hoje 22 partidas entre Brasil e Chile pela competição, marcando 17 vitórias brasileiras, dois empates e três vitórias da seleção chilena.

Qual é a maior goelada na história do Brasil x Chile?

Em 17 de setembro de 1959, numa partida amistosa, a seleção brasileira venceu o Chile por 7 a 0.

Com três gols de Pelé, dois de Quarentinha e um para Dorval e Dino Sani, o Brasil acabou massacrando a seleção chilena no Maracanã.