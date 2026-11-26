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Dominik Szoboszlai falou sobre o imenso orgulho que sentiu ao entrar em campo como capitão do Liverpool pela primeira vez na vitória convincente pela Champions League, na quarta-feira. O meio-campista húngaro teve papel importante no triunfo por 3 a 0 fora de casa sobre o Club Brugge, resultado que impulsiona a campanha europeia do time.

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Uma noite histórica para o húngaro

Com o capitão habitual Virgil van Dijk entre os reservas, Szoboszlai recebeu a braçadeira. Foi uma ocasião histórica para o ex-jogador do RB Leipzig, que se tornou o 118º atleta a capitanear o Liverpool. Ele seguiu os passos de Joe Gomez e Kostas Tsimikas, que também assumiram a liderança do time nesta temporada. Sua atuação em campo esteve à altura da responsabilidade: ele deu a assistência para Alexander Isak abrir o placar e fez um bloqueio defensivo decisivo para manter o time sem sofrer gols pouco antes do intervalo.

Ao comentar a oportunidade de liderar a equipe, Szoboszlai expressou sua gratidão. “Já é um privilégio jogar por este clube”, disse à TNT Sports, conforme citado pelo Liverpool Echo. “Vestir a camisa oito é outro privilégio. Mas capitanear o time pela primeira vez, desde o início, é outro momento histórico. É um momento de muito orgulho.”

O plano tático em prática

O Liverpool manteve a excelente fase com uma vitória contundente por 3 a 0 na Bélgica , depois da goleada por 4 a 0 sobre o Manchester United. O time venceu sem dificuldades em Bruges, apoiado em um plano tático elaborado para desorganizar a defesa dos donos da casa. Dominik Szoboszlai atribuiu a vitória tranquila a essa preparação minuciosa e revelou que o elenco repetiu a fórmula usada contra o United.

“Apenas continuamos fazendo o que tínhamos feito contra o United. Tínhamos um plano claro. Sabíamos que eles viriam para o confronto individual, então pensamos: ‘Não vamos correr riscos lá atrás e vamos tentar explorar o espaço às costas deles’”, disse o meio-campista.

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Szoboszlai destaca velocidade, apesar de momento difícil

O plano do Liverpool dependia da velocidade dos jogadores de frente para surpreender o adversário, e a estratégia deu resultado logo no início. Ao analisar a execução da proposta tática, Dominik Szoboszlai destacou a rapidez dos companheiros de ataque para abrir espaços em campo. “Sabemos que, com Victor [Munoz] e Bradley [Barcola], temos jogadores bastante rápidos na frente”, explicou o meio-campista. “Conseguimos acioná-los muito bem.”

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Szoboszlai admitiu, porém, que nem tudo correu bem depois de um início dominante. Com a mudança no ritmo da partida, o Liverpool acabou recuando. Ao descrever o andamento do jogo, acrescentou: “Nos primeiros 30 a 35 minutos, fizemos uma partida incrível. Depois, as coisas ficaram um pouco complicadas e recuamos um pouco.”

De olho no clássico

Agora, as atenções voltam ao futebol nacional e a um dos jogos mais aguardados do calendário. O Liverpool visitará o Goodison Park no domingo para enfrentar o Everton no clássico de Merseyside. Ao ser lembrado do próximo confronto com o rival local, Szoboszlai respondeu de forma breve e empolgada: “Sim. Mal posso esperar!”, exclamou.