Como assistir a Swansea City x Cardiff City com uma VPN

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Prévia da partida

Championship - Rodada 18 29 de nov. de 2026 - 07:00 Swansea.com Stadium

O Swansea City recebe o Cardiff City no Swansea.com Stadium para um clássico do sul do País de Gales pela Championship.

O time de Ashley Williams chega à partida em oitavo lugar na tabela, uma posição confortável, mas com resultados recentes irregulares. Perdeu por 2 a 1 para o Middlesbrough no último jogo e, antes disso, empatou por 2 a 2 com o West Bromwich Albion.

A vitória por 4 a 0 sobre o Blackburn Rovers no fim de outubro mostrou do que o Swansea é capaz em seu melhor momento. Desde então, as derrotas para Portsmouth e Birmingham City frearam seu embalo.

O Cardiff chega em situação bem mais incômoda. O time de Brian Barry-Murphy ocupa o 17º lugar e perdeu os dois últimos jogos, incluindo uma derrota por 4 a 0 fora de casa para o Preston North End.

O resultado veio depois de uma derrota por 2 a 1 para o Norwich City e tirou o brilho de uma sequência que incluiu uma vitória por 5 a 4 sobre o Burnley e um empate por 3 a 3 fora de casa com o West Ham United. O Cardiff marcou muitos gols em alguns momentos, mas também sofreu gols com frequência excessiva.

Clássicos costumam contrariar a posição dos times na tabela, e os dois técnicos vão querer uma reação. Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

As informações oficiais sobre a transmissão desta partida na TV e online ainda não estão disponíveis. Esta página será atualizada assim que os detalhes forem confirmados.

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