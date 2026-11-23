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Sven Ulreich falou detalhadamente sobre seus planos em uma entrevista e relembrou o passado. O goleiro, reserva de longa data do Bayern de Munique, ainda se incomoda com um jogo específico e com um torneio do qual ficou de fora.

Com uma interrupção de um ano, na temporada 2020/21, quando esteve no Hamburgo, Ulreich integra o grupo de goleiros do Bayern de Munique desde 2015. Por muito tempo, foi o primeiro reserva de Manuel Neuer. Desde a contratação de Jonas Urbig, Ulreich é a terceira opção. Atualmente, muitos indícios apontam que Neuer, mais uma vez lesionado, encerrará a carreira no próximo verão europeu, quando seu contrato terminar e ele tiver 41 anos. Ulreich, dois anos mais novo, pode fazer o mesmo.

"Vou conversar com o Bayern de Munique em breve sobre os próximos passos e sobre o que o clube quer", disse Ulreich à revista Kicker. "Não posso falar pelo Manu sobre o que acontecerá depois da temporada, mas não é como se eu fizesse tudo depender dele." Segundo o goleiro, é "possível" que renove seu contrato mesmo se Neuer encerrar a carreira. "Enquanto eu me sentir bem, saudável e em forma. É o que acontece no momento. Mas também aprendi que isso pode mudar rapidamente."

Urbig é o escolhido para ser o goleiro titular no futuro e já acumulou muitas partidas por causa das numerosas lesões de Neuer. Atualmente, Neuer está fora devido a uma ruptura parcial de um tendão. Ulreich acredita que Urbig pode assumir a titularidade, "porque, para mim, ele transmite uma impressão de ser muito equilibrado, sempre tem um ótimo desempenho nos treinos e já jogou muito bem. Ele vai encontrar seu caminho."

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Futuro no Bayern de Munique? Sven Ulreich explica seus planos

Segundo informações, o Bayern de Munique já procura um novo goleiro reserva experiente para assumir o papel de Ulreich. Entre os nomes cogitados estão Loris Karius, do Schalke 04, Bernd Leno, do Fulham, e Oliver Baumann, do Hoffenheim. "Não sei se vão encontrar outro como eu", brincou Ulreich.

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Depois de encerrar a carreira, ele quer "com certeza" continuar morando em Munique, "com certeza continuar trabalhando no futebol" e faria isso "com muito prazer" no Bayern de Munique. "É um clube mundial. Se você puder continuar trabalhando aqui depois da carreira e também ajudar a construir algo ou contribuir para tornar o clube ainda melhor, então sim, com muito prazer." De modo geral, Ulreich, que já estudou gestão esportiva, se vê no futuro "mais em uma função estratégica do que diariamente em campo. Já passei tempo suficiente lá. Talvez, depois de alguns anos, eu perceba que a parte estratégica não é para mim e que quero voltar a sentir o cheiro da grama."

Sven Ulreich ainda se incomoda com a semifinal da Champions de 2018 e a Copa do Mundo que perdeu

Ulreich disputou 103 partidas pelo Bayern de Munique até agora. Qual delas gostaria de jogar novamente? "A semifinal na casa do Real Madrid, em 2018", respondeu o goleiro, que cometeu uma falha decisiva naquela ocasião, após a qual o time de Munique acabou eliminado por pouco.

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"Tive aquele lance muito infeliz no gol decisivo que sofremos, quando furei a bola. Mesmo anos depois, não dá para explicar por que aquilo aconteceu. Se o goleiro não toma a decisão certa por um milissegundo, muitas vezes sai um gol. Infelizmente, foi o que aconteceu naquele caso, por isso eu gostaria de jogar de novo. Na verdade, não a partida inteira, porque até ali tudo estava indo muito, muito bem, e eu também tinha feito duas ou três boas defesas. Mas gostaria de viver aquele lance novamente e resolvê-lo de outra forma."

Naquela temporada 2017/18, Ulreich passou meses no gol do Bayern de Munique porque Neuer estava fora devido a uma fratura no metatarso. Apesar das atuações predominantemente boas, Ulreich acabou não entrando na convocação da seleção alemã para a Copa do Mundo na Rússia. "Acho que eu também teria merecido ir à Copa do Mundo", disse Ulreich. "Teria sido bom, claro."