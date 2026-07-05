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AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport
Siep Engelen

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"Sven Mijnans poderia ganhar um salário astronômico no Ajax, mas recusou por um motivo bem claro"

Mercado da bola
Ajax
PSV
AZ Alkmaar
S. Mijnans

Para Sven Mijnans, futura contratação do PSV, havia um salário astronômico à espera no Ajax. É o que informa Mounir Boualin, do SoccerNews. No entanto, Mijnans decidiu recusar essa oferta. 

A transferência de Mijnans do AZ para o PSV já estava no ar há alguns dias, mas agora está fechada. Segundo o Eindhovens Dagblad, o clube de Eindhoven vai pagar 13 milhões de euros pelo meio-campista, que deve fazer com que Ismael Saibari seja esquecido. 

O Ajax também estava seriamente interessado. A ponto de ter um salário astronômico à espera de Mijnans, segundo Boualin. “Míchel conversou longamente com Sven Mijnans para trazê-lo para Amsterdã. O espanhol queria muito contratá-lo e o clube de Amsterdã estava disposto a oferecer um salário astronômico, garantem fontes próximas ao AZ.” 

No entanto, havia um motivo importante pelo qual Mijnans recusou a oferta: a presença do PSV. “Quando o PSV entrou na disputa, Mijnans só queria uma coisa: ir o mais rápido possível para o atual campeão nacional. E parece que isso vai acontecer em breve.” 

Após a saída de Saibari para o Bayern de Munique, o PSV não hesitou nem por um momento em contratar um substituto. “No fim das contas, a escolha recaiu sobre Mijnans, embora Williot Theo Swedberg, do Celta de Vigo, fosse outro candidato sério”, afirmou Boualin. 

No atual campeão nacional, Mijnans vai assinar um contrato de vários anos. O exame médico está marcado para segunda-feira e, se não houver problemas, Mijnans poderá se considerar oficialmente jogador do PSV. 

“Acho que o Sven é um bom jogador”, disse Peter Bosz já no sábado, após o amistoso do PSV contra o Royal Antwerp (1 a 1). “Além disso, as perguntas sobre questões de transferência devem ser dirigidas ao Earnest Stewart. Não vou me intrometer nisso.”

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