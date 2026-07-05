"Sven Mijnans poderia ganhar um salário astronômico no Ajax, mas recusou por um motivo bem claro"

Para Sven Mijnans, futura contratação do PSV, havia um salário astronômico à espera no Ajax. É o que informa Mounir Boualin, do SoccerNews. No entanto, Mijnans decidiu recusar essa oferta.

A transferência de Mijnans do AZ para o PSV já estava no ar há alguns dias, mas agora está fechada. Segundo o Eindhovens Dagblad, o clube de Eindhoven vai pagar 13 milhões de euros pelo meio-campista, que deve fazer com que Ismael Saibari seja esquecido.

O Ajax também estava seriamente interessado. A ponto de ter um salário astronômico à espera de Mijnans, segundo Boualin. “Míchel conversou longamente com Sven Mijnans para trazê-lo para Amsterdã. O espanhol queria muito contratá-lo e o clube de Amsterdã estava disposto a oferecer um salário astronômico, garantem fontes próximas ao AZ.”

No entanto, havia um motivo importante pelo qual Mijnans recusou a oferta: a presença do PSV. “Quando o PSV entrou na disputa, Mijnans só queria uma coisa: ir o mais rápido possível para o atual campeão nacional. E parece que isso vai acontecer em breve.”

Após a saída de Saibari para o Bayern de Munique, o PSV não hesitou nem por um momento em contratar um substituto. “No fim das contas, a escolha recaiu sobre Mijnans, embora Williot Theo Swedberg, do Celta de Vigo, fosse outro candidato sério”, afirmou Boualin.

No atual campeão nacional, Mijnans vai assinar um contrato de vários anos. O exame médico está marcado para segunda-feira e, se não houver problemas, Mijnans poderá se considerar oficialmente jogador do PSV.

“Acho que o Sven é um bom jogador”, disse Peter Bosz já no sábado, após o amistoso do PSV contra o Royal Antwerp (1 a 1). “Além disso, as perguntas sobre questões de transferência devem ser dirigidas ao Earnest Stewart. Não vou me intrometer nisso.”