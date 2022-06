Suzano x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Paulistão Sub-20

Jogo acontece neste sábado (18), pela nona rodada do Campeonato Paulista Sub-20; veja como acompanhar na internet

Suzano e Corinthians se enfrentam neste sábado (18), no Suzanão, a partir das 15h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Na liderança isolada do Grupo 9, o Timão, com 16 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas, enquanto o Suzano, em segundo lugar, com 11 pontos, vem de empate com o São Bernardo.

Prováveis escalações

Suzano: Narok; Yan Santos, Kauê, Cauã, Kayky; Tubarão, Dieguinho, Jeovan, Fabinho, Vinícius e Matheus Jesus.

Corinthians: Kauê; Léo Mana, João Pedro, Murillo e Vitor Meer; Zé Vitor, Riquelme, Guilherme Biro e Pedrinho; Felipe Augusto e Giovane.

Desfalques

Suzano

sem desfalques confirmados.

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Suzano x Corinthians DATA Sábado, 18 de junho de 2022 LOCAL Suzanão - Suzano, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA ECUS 0 x 2 Corinthians Paulistão Sub-20 12 de junho de 2022 Corinthians 3 x 0 Santo André Paulistão Sub-20 15 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Corinthians Brasileiro Sub-20 21 de junho de 2022 15h (de Brasília) Atlético-GO x Corinthians Brasileiro Sub-20 26 de junho de 2022 10h (de Brasília)

Suzano

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 2 x 4 Suzano Paulistão Sub-20 12 de junho de 2022 Suzano 1 x 1 São Bernardo Paulistão Sub-20 15 de junho de 2022

Próximas partidas