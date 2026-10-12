O motivo da suspensão foi sua atuação em 7 de outubro de 2025, em uma partida do Campeonato Búlgaro entre Slavia e Lokomotiv Sofia. Kabakov foi um dos dois árbitros de vídeo do jogo, ao lado de Vladimir Valkov. O Slavia venceu por 2 a 0. Segundo a imprensa búlgara, um lance muito polêmico antecedeu o gol que abriu o placar para o Slavia.

De acordo com os relatos, o jogador do Slavia Martin Georgiev tocou na bola com as duas mãos antes de servir Emil Stoev, autor do gol. O árbitro validou o lance, e os árbitros de vídeo Kabakov e Valkov não intervieram. A decisão causou indignação entre os jogadores do Lokomotiv e a federação búlgara, que suspendeu Kabakov e seu colega por tempo indeterminado devido a um "desempenho insuficiente".

Esse erro supostamente não foi um caso isolado: segundo os relatos, Kabakov já havia chamado a atenção por decisões polêmicas. A suspensão teria sido inédita até então no futebol búlgaro, mas não durou muito. Já em 7 de novembro, Kabakov voltou a apitar no Campeonato Búlgaro, desta vez como árbitro principal de uma partida entre Spartak Varna e Septemvri Sofia.

Georgi Kabakov é árbitro da Fifa desde 2013

A Uefa, por sua vez, ignorou completamente a suspensão temporária no âmbito nacional e escalou Kabakov, por exemplo, para um confronto da Liga Europa entre Maccabi Tel Aviv e FC Midtjylland em 23 de outubro. Ao longo da temporada, ele trabalhou em várias outras partidas da Liga Europa, da Liga Conferência e do Campeonato Búlgaro.

Próximas partidas VIK Liga dos Campeões 15:00 FCB

Kabakov é árbitro da Fifa desde 2023. Ele atua na Liga dos Campeões desde 2018, mas ainda não apitou nenhuma partida do Bayern de Munique. Em 2021, dirigiu três jogos do torneio olímpico de futebol em Tóquio, incluindo a semifinal entre México e Brasil.