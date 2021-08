Suspenso pelo Conselho do Flamengo, Bandeira de Mello avisa: "vou recorrer da decisão"

Ex-presidente foi suspenso por 90 dias e está impedido de votar nas eleições de dezembro

Na noite da última segunda-feira (16), o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, foi suspenso por 90 dias, pelo Conselho de Administração do clube. Foram 52 votos a favor e 30 contra.

Bandeira de Mello foi julgado e punido por conta de uma entrevista sobre o incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou 10 garotos da base do clube. Na ocasião, ele afirmou que a tragégia talvez não tivesse acontecido se ainda fosse mandatário do clube. A denúncia foi feita pelo grupo político "Vanguarda Rubro-Negra".

Com a pena, Bandeira está impedido de votar nas eleições presidenciais, que acontece em dezembro deste ano. O ex-mandatário afirmou que vai recorrer da decisão e apontou que o processo foi por motivação política. Veja abaixo o pronunciamento de Bandeira de Mello.

"Apesar do que alguns pensam, o Flamengo não tem dono. O que o grupo do qual fiz parte fez para mudar os rumos do clube em 6 anos de trabalho parece incomodar alguns até hoje. Meus acusadores torturaram o estatuto do clube para encontrar uma forma de me alijar do quadro associativo e do processo eleitoral do Flamengo.

Num processo com motivação política, fui punido por crime de opinião. Tenho orgulho de estar do lado oposto ao deles. Vou recorrer da decisão e tenho certeza que em dezembro estarei na Gávea para votar no meu candidato.

Ao longo dos vitoriosos 125 anos de história do Flamengo, vitórias em campo nunca serviram para mascarar atitudes mesquinhas e tentativas de cerceamento de liberdade dentro do clube.

Às milhares de pessoas que de uma forma ou de outra demonstraram sua solidariedade a mim nesses últimos dias, deixo aqui meu profundo agradecimento. O Flamengo é de todos nós.

Saudações rubro-negras.

Eduardo Bandeira de Mello"