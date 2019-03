Suspenso "de propósito", Sergio Ramos gravou documentário durante queda do Real

A goleada do Real Madrid sofrida pelo Ajax por 4 a 0, nas oitavas de final da Champions League 2018-19, foi um dos piores momentos do clube na história da competição. Mas Sergio Ramos, mesmo suspenso, foi o centro das atenções durante a partida.

Suspenso por dois jogos na Champions, o defensor marcou presença no Estádio Santiago Bernabéu. De acordo com o jornal espanhol Marca, enquanto acompanhava o duelo no qual o Real acabou sendo eliminado, Sergio Ramos era filmado para o documentário sobre sua vida.

After picking up a deliberate yellow in the first leg because he thought Real Madrid were already through, Sergio Ramos filmed part of his documentary as he watched his side lose 4-1 to Ajax 🤣



You literally couldn't make it up.



(Source: @marca)#RMAAJX pic.twitter.com/2cnhY015ng