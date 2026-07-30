A Federação Inglesa de Futebol endureceu as punições para condutas discriminatórias e racistas antes do início da temporada 2026-2027.

O site da Federação Inglesa afirmou estar totalmente comprometido em oferecer um ambiente futebolístico livre de discriminação, o que a levou a adotar medidas mais rígidas para combater o racismo nos estádios.

A entidade esclareceu que as diretrizes de punições atualizadas obrigarão agora as comissões disciplinares a aplicar uma suspensão de no mínimo 10 jogos em caso de conduta racista.

As comissões disciplinares poderão aplicar uma punição superior à suspensão de 10 jogos caso considerem que há fatores agravantes de grande relevância. Da mesma forma, as comissões disciplinares poderão considerar a aplicação de uma punição inferior à suspensão de 10 jogos caso constatem a existência de um ou mais fatores atenuantes relevantes. Ainda assim, a punição, nesses casos, não deve ser inferior à suspensão de 6 jogos.

O termo "infração agravada" é definido no artigo E3.2 dos regulamentos da Federação Inglesa de Futebol como qualquer conduta inadequada que inclua referência explícita ou implícita a uma ou mais das seguintes características: origem étnica, cor, raça, nacionalidade, religião, sexo, gênero social ou deficiência.

O site da Federação Inglesa prosseguiu: "Caso a infração agravada ocorra apenas por escrito ou por qualquer meio de comunicação, e havendo um fator atenuante adicional previsto, a comissão disciplinar poderá considerar a aplicação de uma punição inferior a 6 jogos. Contudo, qualquer decisão desse tipo deve ser em prol do combate à discriminação no futebol, e a comissão deve, em todos os casos, aplicar uma punição não inferior a 3 jogos nessas situações".

Quaisquer "infrações agravadas" posteriores cometidas por participantes individuais serão tratadas com o máximo rigor, e as punições para essas infrações serão mais severas do que as aplicadas à primeira infração ou à anterior.

Caso a comissão disciplinar constate que um participante individual cometeu duas ou mais "infrações agravadas" em ocasiões distintas, terá autonomia para aplicar a punição que julgar adequada e proporcional às infrações cometidas. Isso inclui a suspensão por mais de 12 jogos ou a aplicação de uma suspensão por tempo determinado de qualquer duração nos casos de extrema gravidade.

As comissões disciplinares também poderão aplicar punições por tempo determinado a qualquer participante individual, quando as punições baseadas no número de jogos forem inadequadas em razão de seu papel e de suas responsabilidades dentro do futebol.

Já no caso de um jogador com idade entre 12 e 15 anos, a comissão disciplinar poderá suspendê-lo por qualquer número de jogos ao longo de um período que julgar adequado, desde que a punição não seja inferior à suspensão de uma partida.

Caso o jogador cometa qualquer outra "infração agravada", o ponto de partida da punição será a suspensão de 11 jogos. A comissão disciplinar poderá ajustar essa punição para mais ou para menos caso existam fatores agravantes ou atenuantes, mas o mínimo da punição não deve ser inferior a 7 jogos. Já no caso de um jogador com menos de 12 anos que cometa uma "infração agravada", ele será submetido a um programa educativo e de conscientização em vez da suspensão.