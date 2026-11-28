Compartilhar Siga GOAL no Google

Dani Olmo, astro do Barcelona, tem o caminho aberto para ser titular nos jogos contra o Deportivo La Coruña e o Atlético de Madrid, depois de se recuperar da lesão que o afastou dos gramados por um mês.

Publicidade

Segundo o jornal Sport, a suspensão de dois jogos de Fermín López coloca Olmo como o principal candidato a ocupar a posição de meia-armador.

A ausência de Fermín López é um golpe duro para o técnico Hansi Flick, considerando o ótimo nível que o jogador vem apresentando nas últimas semanas, mas chega em um momento oportuno para Olmo, que acaba de se recuperar de seus problemas físicos.

Da lesão a uma nova oportunidade

A situação mudou bastante em apenas um mês. Olmo se lesionou no dia 20 de outubro, no duelo contra o Paris Saint-Germain, quando vivia uma de suas melhores fases na temporada.

Publicidade Publicidade

Um problema no adutor esquerdo o obrigou a deixar o campo antes da primeira meia hora da partida, que marcava sua 100ª aparição com a camisa do Barcelona, e Fermín entrou em seu lugar no Parque dos Príncipes.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Até então, Olmo havia participado dos 12 jogos oficiais disputados pelo Barcelona na temporada, com um gol marcado e 4 assistências.

A lesão interrompeu uma sequência que havia permitido a Olmo disputar 44 jogos consecutivos pelo clube catalão em 2026 e abriu caminho para Fermín López se firmar na posição de meia-armador.

Publicidade

E Fermín López não desperdiçou a chance. Com 9 gols e 7 assistências em 17 jogos, tornou-se um dos jogadores mais decisivos do Barcelona sob o comando de Flick.

Os dois gols marcados contra o Atlético de Madrid no Metropolitano e o gol na virada sobre o Villarreal são exemplos recentes do excelente momento técnico que ele vive.

Publicidade

Chegou a hora de Dani Olmo

Mas o duelo contra o Villarreal voltou a mudar o cenário. Olmo retornou aos gramados aos 68 minutos, ao entrar no lugar de Fermín López, que havia marcado o gol de empate poucos minutos antes.

Publicidade

Olmo deixou boa impressão em seu retorno, com alguns lances técnicos de destaque e um chute forte que obrigou o goleiro Gulácsi a fazer a defesa.

O que ninguém esperava, porém, era que Fermín López fosse expulso apenas 6 minutos depois, enquanto estava no banco de reservas, por reclamar com o quarto árbitro, episódio que agora vai lhe custar dois jogos de suspensão no campeonato.

Publicidade

A suspensão chega também no momento em que Olmo começa a recuperar o ritmo de jogo necessário para voltar a disputar uma vaga entre os titulares.

Depois dos minutos contra o Villarreal, Flick lhe deu uma nova oportunidade na última quarta-feira, no duelo do Barcelona contra o Sabah, em Baku, quando ele jogou todo o segundo tempo da partida, vencida pelo clube catalão por 4 a 1.

Publicidade

O técnico alemão o colocou em campo no início do segundo tempo no lugar de Pedri, e Olmo aproveitou a oportunidade para somar mais 45 minutos.

Apesar de atuar em uma posição mais recuada do que a habitual, ele voltou a mostrar parte de seu potencial técnico e participou de várias jogadas de ataque.

Publicidade

Um de seus melhores lances foi um passe para Karim Adeyemi, que terminou em um chute no travessão.

A ausência de Fermín López é um golpe para Flick, mas, ao mesmo tempo, dá a Olmo a chance de recuperar o espaço que ocupava antes da lesão.

Publicidade

Nos primeiros meses da temporada, o técnico alemão conseguiu montar um sistema de rodízio eficiente entre os dois jogadores, alternando a titularidade e aproveitando as características distintas de cada um para manter a vitalidade no setor ofensivo.

Agora, com a suspensão de López e depois de Olmo ganhar minutos contra o Villarreal e o Sabah, Dani Olmo passou a ser o principal candidato a ocupar a posição de meia-armador nos próximos dois jogos de LaLiga.

Publicidade

Um mês depois de ter sido obrigado a ceder seu lugar a Fermín López por causa da lesão, Olmo tem diante de si a oportunidade de reconquistar essa posição.