Em sua coluna na Sky, o recordista de jogos pela seleção alemã manifestou o receio de que a lesão do astro ofensivo do atual campeão alemão seja mais grave do que se imaginava até agora.

Oficialmente, Musiala está fora do Bayern devido a uma ruptura de fibras musculares, sofrida no fim de setembro, quando estava com a seleção alemã, pouco antes do jogo da equipe contra a Holanda pela Liga das Nações. Desde então, ele não passou sequer um segundo em campo.

"O caso de Jamal Musiala já se arrasta há algum tempo. Em setembro, em Amsterdã, falou-se em ruptura de fibras musculares. Suspeito que algo mais tenha acontecido nesse meio-tempo, porque uma ruptura de fibras musculares não leva seis semanas para cicatrizar", afirmou Matthäus.

De fato, um período tão longo de afastamento é bastante incomum para uma simples ruptura de fibras musculares. Normalmente, quem sofre essa lesão pode voltar a exigir levemente da região afetada após duas a quatro semanas, e o retorno à plena condição de jogo costuma ocorrer depois de quatro a seis semanas. Na próxima quinta-feira, a lesão de Musiala completará exatamente seis semanas.

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Além disso, o diretor de futebol do Bayern de Munique, Max Eberl, destacou recentemente que o clube pretende reintegrar o jogador de 23 anos com cautela para evitar recaídas. Entre outros pontos, Eberl mencionou as condições difíceis em que Musiala começou a atual temporada, além de seu histórico de lesões.

Afinal, uma análise de seu histórico médico mostra que Musiala tem certa propensão a lesões e afastamentos prolongados. Nesta temporada, ele já ficou várias semanas fora por causa de uma lesão no tornozelo e de sequelas da fratura da fíbula sofrida no ano passado.

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Quando Jamal Musiala voltará a jogar pelo Bayern de Munique?

Além disso, em agosto de 2026, após dois colapsos em amistosos contra o RB Leipzig e o 1. FC Heidenheim, ele revelou publicamente que sofre de crises de ausência. Trata-se de uma forma de epilepsia que provoca breves lapsos, olhar fixo, momentos em que a pessoa parece "desligar" ou alterações da consciência por alguns segundos ou minutos, mas sem as convulsões intensas das crises epilépticas clássicas.

Ao menos, houve notícias positivas recentemente. Musiala já teria voltado aos treinos e retomado os exercícios com bola. Seu retorno completo deve ocorrer durante a próxima pausa para jogos de seleções. Assim, ele estaria novamente à disposição do Bayern para a partida de 20 de novembro contra o Colônia.

Somando todas as competições, Musiala disputou até agora quatro partidas nesta temporada, nas quais marcou dois gols e deu uma assistência.