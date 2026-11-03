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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP
Christian Guinin
Traduzido por

Suspeita preocupante! Lesão de Jamal Musiala, do Bayern de Munique, é pior do que se imaginava?

Bundesliga
J. Musiala
Bayern de Munique

Jamal Musiala está fora de ação pelo Bayern de Munique há algumas semanas. Diante disso, Lothar Matthäus levantou uma suspeita polêmica.

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Em sua coluna na Sky, o recordista de partidas pela seleção alemã manifestou o receio de que o astro do ataque do atual campeão alemão esteja com uma lesão mais grave do que se imaginava até agora.

Oficialmente, Musiala desfalca o Bayern devido a uma ruptura de fibras musculares sofrida no fim de setembro, quando estava com a seleção alemã. Desde então, ele não entrou em campo por um segundo sequer.

"O caso de Jamal Musiala já se arrasta há algum tempo. Em setembro, em Amsterdã, falava-se em uma ruptura de fibras musculares. Suspeito que algo mais tenha acontecido nesse intervalo. Uma ruptura de fibras musculares não leva seis semanas para cicatrizar", afirmou Matthäus.

De fato, um período tão longo de afastamento é bastante incomum para uma simples ruptura de fibras musculares. Normalmente, os atletas podem voltar a exigir um pouco da região lesionada após duas a quatro semanas, e o retorno à plena condição de jogo costuma ocorrer entre quatro e seis semanas. Musiala, por sua vez, já está fora há mais de seis semanas.

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O jogador de 23 anos, porém, tem certa propensão a lesões e afastamentos prolongados, como mostra seu histórico médico. Nesta temporada, Musiala já ficou várias semanas fora por causa de uma lesão no tornozelo e de sequelas da fratura da fíbula sofrida no ano passado.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

Quando Jamal Musiala voltará a jogar pelo Bayern de Munique?

Além disso, em agosto de 2026, após sofrer dois colapsos em amistosos contra o RB Leipzig e o 1. FC Heidenheim, ele revelou publicamente que sofre de crises de ausência. Trata-se de uma forma de epilepsia que provoca breves lapsos, olhar fixo, um "desligamento" momentâneo ou uma alteração da consciência por alguns segundos ou minutos, mas sem as convulsões intensas das crises epilépticas clássicas.

Ao menos, surgiram notícias positivas recentemente. Musiala já teria voltado aos treinos e retomado os exercícios com bola. O retorno completo deve ocorrer durante a próxima pausa para jogos de seleções. Assim, ele estaria novamente à disposição do Bayern de Munique para a partida de 20 de novembro contra o 1. FC Köln.

Musiala disputou quatro partidas nesta temporada, considerando todas as competições, nas quais marcou dois gols e deu uma assistência.

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