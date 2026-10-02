A Federação Francesa de Futebol, a FFF, aderiu imediatamente ao processo como parte civil no âmbito das investigações. Sanhadji, que ingressou na polícia em 2004 e era chamado de "Momo" pelos jogadores da seleção, enfrenta graves consequências jurídicas: em 16 de setembro, foi formalmente indiciado por recebimento de dinheiro público roubado, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, fraude e lavagem de dinheiro no contexto de evasão fiscal.

Aplicando o princípio da presunção de inocência, o tribunal impôs a ele uma fiança de 80 mil euros, a proibição de contato com jogadores, treinadores e dirigentes atuais e antigos, além de uma proibição de exercer profissão na área esportiva. Além disso, visitas ao centro de treinamento de Clairefontaine, ao Stade de France e ao Parc des Princes passam a depender de autorização.

O estopim das investigações conduzidas pelo Ministério Público de Paris foram comunicações da unidade estatal de investigação financeira "Tracfin", no verão de 2024. A Justiça apura se os repasses dos jogadores da seleção devem ser classificados como doações regulares ou como remuneração disfarçada por serviços privados de segurança.

Mbappé disponibilizou ao chefe de segurança um total de 180.300 euros. Desse valor, 60.300 euros corresponderam a um bônus da Copa do Mundo em junho de 2023, depois de o astro distribuir seus prêmios à equipe de segurança. Outros três agentes receberam 30 mil euros cada.

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Escândalo financeiro: há também uma acusação contra Kylian Mbappé?

Outros 120 mil euros chegaram a Sanhadji por meio de Fayza Lamari, mãe e agente de Mbappé, como empréstimo para a compra de uma casa. O entorno de Mbappé ressaltou que esses valores foram pensados como reconhecimento pelo trabalho prestado, sem contrapartida. Não há acusação contra o atacante do Real Madrid. A suspeita, porém, ganhou força por causa de viagens privadas, entre elas uma ida a Camarões em julho de 2023.

Durante duas décadas, Sanhadji atuou como principal interlocutor no entorno da seleção francesa. Sua influência chegou ao ponto de haver exigências da equipe e de Zinedine Zidane para mantê-lo na comissão de apoio para a Copa do Mundo de 2026.

Além de Mbappé, os fluxos de dinheiro de cerca de 15 jogadores atuais e ex-jogadores da seleção entre 2020 e 2024 somaram mais de 300 mil euros, além de verbas de férias e benefícios em espécie. Entre eles, houve valores de Raphael Varane, Sabri Lamouchi e Laurent Blanc, com 20 mil euros cada, Yann M'Vila, com 15 mil euros, e Matteo Guendouzi, com 7.500 euros. Em uma mensagem a Guendouzi, de 25 de outubro de 2024, Sanhadji registrou: "Se esse caso vier à tona, acabou para mim."

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Chefe de segurança da seleção francesa chegou até a aparecer na foto oficial do grupo

Federação e polícia reagiram gradualmente aos acontecimentos. Após investigações da Inspetoria-Geral, a Direção Nacional da Polícia determinou, em 19 de dezembro de 2025, a aposentadoria antecipada de Sanhadji por causa do cheque de Mbappé não declarado.

A federação, ainda assim, o contratou diretamente com vínculo até julho de 2026, de modo que ele acompanhou a seleção à Copa do Mundo. Em 2 de junho, por iniciativa de Mbappé, Sanhadji ainda se juntou à foto oficial do grupo durante a visita do presidente Emmanuel Macron.