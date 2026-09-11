Documentos e contratos aos quais o jornal teve acesso revelam, portanto, duas cobranças no valor de cerca de 455 mil euros e 113 mil euros. As transferências teriam sido feitas diretamente para o banco Qatar National Bank, em Doha, na conta pessoal do dirigente de 45 anos. O dinheiro veio da taxa de participação de um amistoso entre a seleção da Rússia e Camarões, disputado em outubro de 2023, em Moscou.

Como a Rússia foi excluída de todos os torneios oficiais da FIFA e da UEFA após o início da guerra na Ucrânia, a partida tinha grande peso político. Camarões foi uma das poucas seleções de maior nome a enfrentar a equipe do país anfitrião.

Vários ex-membros da diretoria da federação camaronesa de futebol, a Fecafoot, que, segundo o próprio Eto'o, ele havia deliberadamente empurrado para fora de seus cargos, fizeram graves acusações. Eles declararam que o paradeiro da quantia segue sem esclarecimento. Já há mais de um ano, pediram formalmente ao Comitê de Ética da entidade máxima do futebol mundial que investigasse o caso, mas até hoje não receberam qualquer resposta.

Samuel Eto'o está sendo protegido por Gianni Infantino?

Esse silêncio persistente alimenta, dentro da federação camaronesa, a suspeita de que o ex-jogador possa estar sendo protegido pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. Eto'o é considerado há muito tempo um dos defensores mais vocais do dirigente suíço. Mais recentemente, o nome do ex-atacante de classe mundial apareceu nas medidas judiciais da FIFA contra a UEFA, nas quais ele é citado nominalmente como apoiador da fracassada iniciativa de Infantino de vender participações em Copas do Mundo a investidores privados.

A FIFA rejeitou energicamente qualquer influência e ressaltou a independência dos investigadores internos: "O presidente da FIFA não tem influência sobre os órgãos independentes da FIFA. A FIFA acolhe controles legítimos. Esses controles, no entanto, não são uma licença para espalhar acusações infundadas contra o presidente da FIFA."

Críticos no local, ainda assim, se mostram céticos. O jornalista Guibai Gatama, que fez parte da direção da Fecafoot entre 2021 e 2022 e depois foi excluído, disse: "Até onde sei, não há documentos contábeis ou bancários que comprovem que os valores transferidos para a conta privada de Samuel Eto'o no Catar tenham sido posteriormente transferidos para uma conta oficial da Fecafoot ou registrados em sua contabilidade." Ele acrescentou: "Os agentes do futebol camaronês interpretam o silêncio da Fifa como apoio político e institucional a Samuel Eto'o."

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Por quais clubes Samuel Eto'o jogou?

O acusado, que nega a acusação de desvio de recursos, não esconde de forma alguma sua ligação estreita com o chefe da FIFA. Em entrevista à France 24, Eto'o se derreteu recentemente: "No meu coração, o presidente Gianni se tornou, muito além do mundo do futebol, um irmão, um irmão mais velho, um amigo, alguém cuja ascensão acompanhamos, alguém que apoiamos, com quem construímos juntos coisas que servem ao futebol."

O quatro vezes melhor jogador africano do ano atuou, entre outros clubes, por Real Madrid, Chelsea e Everton durante a carreira. Sua era mais brilhante, porém, foi no Barcelona, onde formou um trio de ataque excepcional ao lado de Lionel Messi e Thierry Henry, além da Inter de Milão. Ao longo da carreira, conquistou dois títulos da Liga dos Campeões e vários campeonatos nacionais.